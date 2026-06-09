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Российский аналог Starlink потерял один из спутников — с запуска прошло меньше трёх месяцев

Российская спутниковая группировка аэрокосмической компании «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту 23 марта 2026 года, сообщил «Коммерсантъ» на основе данных сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org.

Источник изображения: «Бюро 1440»

Источник изображения: «Бюро 1440»

По данным сайта RussianSpaceWeb, спутник неуклонно терял высоту из-за отсутствия маневрирования для компенсации естественного снижения высоты своей орбиты. В итоге 6 июня он сгорел в плотных слоях атмосферы.

В компании отметили, что этот инцидент никак не отразится на сроках запуска её коммерческого сервиса связи и качестве его работы. «Сейчас на низкой околоземной орбите находится шесть экспериментальных аппаратов “Рассвет-1” и “Рассвет-2” и 15 спутников первого пакетного запуска, которые прошли тесты ключевых систем в космосе, отрабатывают маневры и функционируют в штатном режиме», — сообщили в «Бюро 1440».

Предполагается, что к 2030 году у «Бюро 1440» будет находиться на орбите 292 спутника, включая резервные аппараты. Финансирование создания российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных». На реализацию проекта будет направление до 2030 года 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании.

Согласно заявлению замгендиректора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Бориса Глазков, сделанному в апреле, спутниковый ШПД-интернет от группировки «Рассвет» компании «Бюро 1440» для корпоративных клиентов станет доступен в России в 2027–2028 годах.

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Теги: бюро 1440, спутник, россия
бюро 1440, спутник, россия
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