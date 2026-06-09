Госдума ударила по авторизации через Google и Apple — сайтам грозят штрафы до 700 тысяч рублей

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Речь идёт об авторизации с помощью зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту.

Законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. В результате действующий в стране кодекс об административных правонарушениях дополнился статьёй, которая предусматривает штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

В соответствии с действующим в России законодательством авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала «Госуслуг», единой биометрической системой или другой системы, которой владеет гражданин РФ или местное юрлицо. Неисполнение данного требования повлечёт штраф от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для юрлиц.

В дополнение к этому КоАП дополнился статьёй о неисполнении владельцем интернет-ресурса с применением технологий рекомендаций требований законодательства РФ к их применению. За сбор данных о предпочтениях находящихся в России пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для юрлиц. Такие же штрафы предусмотрены за использование рекомендательных алгоритмов без информирования пользователей, за неразмещение владельцами сайтов в том числе документа о правилах применения таких технологий и адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений. За повторные нарушения новых правил размер штрафов удваивается.

В дополнение к этому установлена ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по розыску или обеспечению безопасности, за раскрытие методов ведения таких мероприятий. Для юрлиц такие нарушения могут обернуться штрафами от 3 до 5 млн рублей. За повторные нарушения сумма штрафа может составить от одной сотой до трёх сотых размера суммы годовой выручки. Если в настоящее время сумма штрафа не может быть менее 1 млн рублей, то поправками предлагается увеличить нижний порог до 10 млн рублей.