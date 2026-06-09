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«Могли бы обойтись электронным письмом»: новый трейлер боевика The Duskbloods от авторов Bloodborne и Elden Ring разочаровал фанатов

Как и предполагалось, июньская презентация Nintendo Direct не обошлась без новостей о мультиплеерном боевике The Duskbloods, однако дату выхода разработчики из FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring) раскрыть до сих пор не готовы.

Источник изображений: FromSoftware

Источник изображений: FromSoftware

Напомним, The Duskbloods была представлена в апреле 2025 года вместе с Nintendo Switch 2 и с тех пор из новостных сводок пропала. Премьера на Nintendo Direct стала для игры первой за 14 месяцев.

Как выяснилось, до конца текущего лета FromSoftware планирует устроить на Nintendo Switch 2 закрытое сетевое тестирование The Duskbloods. Анонс сопровождался 54-секундным трейлером (самой игры в ролике всего 35 секунд).

Пользователи в комментариях остались разочарованы, что после 14 месяцев затишья FromSoftware решила порадовать фанатов 35 секундами The Duskbloods и новостью о «бете», а не дате релиза.

Зрители посетовали на скоротечность ролика, отсутствие непосредственного игрового процесса и затянувшееся ожидание будущего релиза. «Могли бы обойтись электронным письмом», — уверен William.-.-.

События The Duskbloods развернутся в разных местах и эпохах (готической, викторианской, индустриальной), куда для борьбы за Первую кровь призывают Присягнувших крови — воинов с нечеловеческими способностями.

Согласно февральскому отчёту медиахолдинга Kadokawa Corporation (владелец FromSoftware), релиз The Duskbloods для Nintendo Switch 2 всё ещё запланирован на 2026 год. В новом трейлере сроки выхода не упоминались.

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Теги: the duskbloods, fromsoftware, экшен, nintendo direct
the duskbloods, fromsoftware, экшен, nintendo direct
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