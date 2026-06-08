Анонсирована первая за девять месяцев большая игровая презентация Nintendo Direct: когда пройдёт, где смотреть, что покажут

Летние игровые презентации PlayStation и Xbox уже отгремели, а Nintendo решила сказать последнее слово. Японский платформодержатель подтвердил окружённый слухами июньский выпуск передачи Nintendo Direct.

Напомним, в преддверии анонса инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) предрекал проведение новой трансляции на второй неделе июня, а совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) говорил конкретно о вторнике (9-е число).

Как стало известно, следующий выпуск Nintendo Direct действительно пройдёт 9 июня (старт в 17:00 по Москве). Следить за ходом шоу можно будет на YouTube-канале и сайте Nintendo, а также в мобильном приложении Nintendo Today!

Июньская презентация Nintendo Direct растянется на 60 минут и будет посвящена предстоящим играм для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, преимущественно запланированным к выходу во второй половине 2026 года.

Nate the Hate ожидает увидеть на шоу новый трёхмерный платформер из серии Super Mario, окружённый слухами ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, мультиплеерный боевик The Duskbloods и многое другое.

Вслед за июньским выпуском Nintendo Direct пройдёт 95-минутная трансляция из цикла Nintendo Treehouse: Live, в рамках которых платформодержатель демонстрирует геймплей предстоящих игр.

Будущий выпуск станет первой большой презентацией Nintendo Direct за девять месяцев. Предыдущая прошла в сентябре 2025 года и была приурочена к 40-летию франшизы Super Mario Bros.