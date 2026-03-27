Инсайдеры: легендарная The Legend of Zelda: Ocarina of Time получит ремейк для Nintendo Switch 2, причём уже скоро

Проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) в недавнем подкасте поделился подробностями игровой линейки Nintendo в 2026 году. Достоверность информации подтвердили журналисты издания Video Games Chronicle.

По данным Nate the Hate, 2026 год отметится как минимум двумя знаковыми релизами для фанатов Nintendo. Во-первых, долгожданным возвращением серии рельсовых шутеров Star Fox. Релиз ожидается ближайшим летом.

«Star Fox возвращается летом 2026 года. Мы получим новую игру Star Fox в очень недалёком будущем. Слышал, что игра будет в классическом стиле, с очень хорошей графикой и онлайновым мультиплеером», — поделился инсайдер.

Во-вторых, Nate the Hate предрёк во второй половине 2026 года релиз ремейка легендарного приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году на Nintendo 64 и считается самой высокооценённой игрой всех времён и народов (рейтинг 99 % на Metacritic). В 2011-м Nintendo уже делала ремейк «Окарины», но для портативной 3DS.

Чего в 2026 году на Nintendo Switch 2 ждать не стоит, так это новой трёхмерной игры про водопроводчика Марио. Если верить Nate the Hate, первый после Super Mario Odyssey новый флагманский релиз франшизы увидит свет лишь в 2027-м.

Что касается Nintendo Direct, то Nate the Hate сомневается в перспективе проведения крупной игровой презентации Nintendo до июня, но допускает отдельные анонсы в соцсетях по ожидаемым релизам вроде версии Pikmin 4 для Switch 2.