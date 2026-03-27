Инсайдеры: легендарная The Legend of Zelda: Ocarina of Time получит ремейк для Nintendo Switch 2, причём уже скоро

Проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) в недавнем подкасте поделился подробностями игровой линейки Nintendo в 2026 году. Достоверность информации подтвердили журналисты издания Video Games Chronicle.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
По данным Nate the Hate, 2026 год отметится как минимум двумя знаковыми релизами для фанатов Nintendo. Во-первых, долгожданным возвращением серии рельсовых шутеров Star Fox. Релиз ожидается ближайшим летом.
«Star Fox возвращается летом 2026 года. Мы получим новую игру Star Fox в очень недалёком будущем. Слышал, что игра будет в классическом стиле, с очень хорошей графикой и онлайновым мультиплеером», — поделился инсайдер.
Во-вторых, Nate the Hate предрёк во второй половине 2026 года релиз ремейка легендарного приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time эксклюзивно для Nintendo Switch 2.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году на Nintendo 64 и считается самой высокооценённой игрой всех времён и народов (рейтинг 99 % на Metacritic). В 2011-м Nintendo уже делала ремейк «Окарины», но для портативной 3DS.
Чего в 2026 году на Nintendo Switch 2 ждать не стоит, так это новой трёхмерной игры про водопроводчика Марио. Если верить Nate the Hate, первый после Super Mario Odyssey новый флагманский релиз франшизы увидит свет лишь в 2027-м.
Что касается Nintendo Direct, то Nate the Hate сомневается в перспективе проведения крупной игровой презентации Nintendo до июня, но допускает отдельные анонсы в соцсетях по ожидаемым релизам вроде версии Pikmin 4 для Switch 2.
