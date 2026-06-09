Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных В ядре Linux нашли серьёзную уязвимость,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В ядре Linux нашли серьёзную уязвимость, созданную всего одним лишним символом в коде

Исследователи проанализировали серьёзную уязвимость в Linux, которая позволяет повысить права доступа для недоверенных пользователей до уровня root, используя редкую ошибку — всего один ошибочный символ в коде ядра.

Источник изображения: Fotis Fotopoulos / unsplash.com

Источник изображения: Fotis Fotopoulos / unsplash.com

Уязвимость, отслеживаемая как CVE-2026-23111, находится в nf_tables — подсистеме ядра Linux, которая обеспечивает возможности фильтрации пакетов. Она используется для управления правилами брандмауэра и заменяет более старые подсистемы, такие как iptables, ip6tables, arptables и ebtables.

Наличие одного ошибочно введённого восклицательного знака в коде, реализующем nf_tables, привело к появлению уязвимости типа use-after-free, которая повреждает память, размещая вредоносный код по адресам памяти, не освобождённым должным образом от предыдущего содержимого. CVE-2026-23111 может использоваться непривилегированным пользователем или процессом для повышения прав доступа в системе до уровня root.

Уязвимость работает за счёт нарушения процесса удаления вердиктов — определений в рамках фреймворка nf_tables, которые решают, соответствует ли пакет правилу, требующему выполнения определённого действия. В этом процессе могут использоваться так называемые элементы catchall, которые действуют как подстановочный знак, если поиск не находит совпадений ни с одним другим элементом в наборе.

Когда карта вердиктов удаляется из памяти, элементы catchall деактивируются, а счётчик ссылок цепочки уменьшается. При возникновении ошибок удаление может быть отменено, а счётчик — увеличен. Уязвимость CVE-2026-23111 позволяет изменить этот процесс. В результате эксплойт может уменьшать значение переменной произвольное количество раз, а затем удалить и освободить цепочку, когда некоторые объекты всё ещё указывают на неё.

«Здесь мы рассмотрели, как один некорректный восклицательный знак привёл к уязвимости использования памяти после освобождения, которую может использовать непривилегированный пользователь в Debian и Ubuntu для повышения привилегий до уровня root. Хотя эксплойт многократно активирует уязвимость использования памяти после освобождения (use-after-free), приводящую к утечке базового адреса ядра, утечке адресов кучи и перехвату потока управления, тесты стабильности показали стабильность более 99 % в неактивной системе», — сообщили в понедельник исследователи компании Exodus Intelligence.

Обнаруженная уязвимость была исправлена в ядре в феврале. Компания FuzzingLabs продемонстрировала эксплойт в апреле. Компания Exodus Intelligence, обнаружившая ошибку, включила свой собственный эксплойт в пост в понедельник. Он работал на Debian и Ubuntu.

CVE-2026-23111 — одна из как минимум трёх мощных уязвимостей повышения привилегий, обнаруженных в Linux за последние недели. Эти уязвимости особенно опасны, поскольку в сочетании с отдельным эксплойтом могут использоваться для обхода встроенных в ОС средств защиты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google экстренно обновила Chrome, закрыв уязвимость нулевого дня, которую эксплуатировали хакеры
ОСновной расклад: гид по российским Linux-дистрибутивам
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков
В Linux обнаружена очередная серьёзная уязвимость — и ей уже десять лет
Все смартфоны в России поставят на учёт по IMEI — Госдума приняла пакет законов «Антифрод 2.0»
Apple доверит Google конфиденциальные данные пользователей из Apple Intelligence
Теги: linux, уязвимость, безопасность
linux, уязвимость, безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.