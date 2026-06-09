Финская компания Donut Lab оказалась в центре скандала вокруг своей «твердотельной» батареи, которую ранее представляла как революционную разработку для электромобилей, мотоциклов, дронов и другой техники. Компания обещала почти фантастические характеристики: удельную энергию 400 Вт·ч/кг, зарядку за 5 минут, ресурс до 100 000 циклов и стоимость ниже обычных литий-ионных аккумуляторов. По факту это оказалось выдумкой мошенников и способом присвоения инвестиций.

Увы, чуда не произошло. Эксперты по крупицам собрали доступную информацию о батарее Donut Lab и доказали полную идентичность её рабочих характеристик литий-ионному аккумулятору, тогда как, по утверждениям компании, её батарея работает на ионах натрия. О принадлежности аккумулятора Donut к литий-ионным говорят график заряда, характерный излом на нём, соответствующий поглощению ионов лития графитовым анодом, а также физическое расширение графитового анода в процессе зарядки, тогда как ионы натрия слишком велики, чтобы инициировать подобный процесс.

Сама компания Donut Lab не имеет отношения к производству аккумуляторов и занималась лишь агрессивным маркетингом и привлечением инвестиций. Кстати, она ориентировалась на мелких инвесторов, чтобы избежать тщательной проверки со стороны крупных компаний. Всего ей удалось привлечь средства от 1300 акционеров, собрав около $25 млн. При этом тестированием чудо-аккумуляторов занимался авторитетный центр VTT Technical Research Centre of Finland. Правда, два ключевых параметра — количество циклов заряда и удельную ёмкость — VTT так и не обнародовал. Расчёты показывают, что энергоёмкость батареи Donut Lab достигает 298 Вт·ч/кг — это уровень хорошего литий-ионного аккумулятора, но никак не натрий-ионного.

Непосредственным разработчиком аккумулятора называется компания CT Coatings. Однако у неё нет опыта проведения подобных работ. Остаётся только догадываться, откуда он у неё появился. Производить батареи должна была другая компания — Nordic Nano. Вскоре она начала жаловаться, что батарея не соответствует заявленным характеристикам. Кстати, новость о начале массового производства мотоцикла Verge Motorcycles с твердотельным аккумулятором Donut, распространённая в первом квартале этого года, тоже оказалась ложью — никто из заказчиков его так и не получил.

Сообщается, что после скандала в прессе финские власти инициировали расследование в отношении группы компаний, связанных с продвижением несуществующего продукта.