Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Финская твердотельная чудо-батарея Donut...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Финская твердотельная чудо-батарея Donut Lab оказалась фикцией — и способом выманить $25 млн у инвесторов

Финская компания Donut Lab оказалась в центре скандала вокруг своей «твердотельной» батареи, которую ранее представляла как революционную разработку для электромобилей, мотоциклов, дронов и другой техники. Компания обещала почти фантастические характеристики: удельную энергию 400 Вт·ч/кг, зарядку за 5 минут, ресурс до 100 000 циклов и стоимость ниже обычных литий-ионных аккумуляторов. По факту это оказалось выдумкой мошенников и способом присвоения инвестиций.

Источник изображения: Donut Lab

Источник изображения: Donut Lab

Увы, чуда не произошло. Эксперты по крупицам собрали доступную информацию о батарее Donut Lab и доказали полную идентичность её рабочих характеристик литий-ионному аккумулятору, тогда как, по утверждениям компании, её батарея работает на ионах натрия. О принадлежности аккумулятора Donut к литий-ионным говорят график заряда, характерный излом на нём, соответствующий поглощению ионов лития графитовым анодом, а также физическое расширение графитового анода в процессе зарядки, тогда как ионы натрия слишком велики, чтобы инициировать подобный процесс.

Сама компания Donut Lab не имеет отношения к производству аккумуляторов и занималась лишь агрессивным маркетингом и привлечением инвестиций. Кстати, она ориентировалась на мелких инвесторов, чтобы избежать тщательной проверки со стороны крупных компаний. Всего ей удалось привлечь средства от 1300 акционеров, собрав около $25 млн. При этом тестированием чудо-аккумуляторов занимался авторитетный центр VTT Technical Research Centre of Finland. Правда, два ключевых параметра — количество циклов заряда и удельную ёмкость — VTT так и не обнародовал. Расчёты показывают, что энергоёмкость батареи Donut Lab достигает 298 Вт·ч/кг — это уровень хорошего литий-ионного аккумулятора, но никак не натрий-ионного.

Непосредственным разработчиком аккумулятора называется компания CT Coatings. Однако у неё нет опыта проведения подобных работ. Остаётся только догадываться, откуда он у неё появился. Производить батареи должна была другая компания — Nordic Nano. Вскоре она начала жаловаться, что батарея не соответствует заявленным характеристикам. Кстати, новость о начале массового производства мотоцикла Verge Motorcycles с твердотельным аккумулятором Donut, распространённая в первом квартале этого года, тоже оказалась ложью — никто из заказчиков его так и не получил.

Сообщается, что после скандала в прессе финские власти инициировали расследование в отношении группы компаний, связанных с продвижением несуществующего продукта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ChatGPT начал рекомендовать поддельные магазины мошенников — пользователи лишились денег
Твердотельный аккумулятор Donut Lab не загорелся и продолжил работать даже продырявленным
Прорывную батарею Donut Lab впервые испытали на настоящем электромотоцикле
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций
Китай запустил массовое производство радиочастотных чипов на нитриде галлия для 6G
Из рельсотрона в яблочко: китайцы первыми в мире испытали управляемый снаряд для чудо-пушки
Теги: аккумулятор, мошенники, donut lab
аккумулятор, мошенники, donut lab
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.