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NASA представило экипаж луной миссии Artemis 3, но до Луны он не доберётся

Аэрокосмическое агентство NASA объявило имена астронавтов, которые отправятся в космос в рамках миссии Artemis 3 в следующем году. Международный экипаж состоит из трёх ветеранов космических полётов и одного новичка, каждый из которых обладает опытом, подходящим для предстоящей миссии.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

В состав экипажа Artemis 3 входят три астронавта NASA и один астронавт Европейского космического агентства (ЕКА): командир Рэнди Бресник (Randy Bresnik) из NASA, пилот Лука Пармитано (Luca Parmitano) из ЕКА, а также специалисты миссии Андре Дуглас (Andre Douglas) и Фрэнк Рубио (Frank Rubio) из NASA.

В 2009 году Бресник провёл почти 11 дней на борту Международной космической станции, работая специалистом миссии NASA STS-129 на борту космического шаттла «Атлантис». За время этой миссии Бресник совершил шестичасовой выход в открытый космос за пределами станции. В последнее время Бресник занимал должность помощника руководителя Управления астронавтов по исследованиям космоса, помогая контролировать испытания оборудования программы Artemis.

До того как в 2009 году он был выбран астронавтом ЕКА, Пармитано служил в ВВС Италии лётчиком-испытателем, где дослужился до звания полковника. За свою карьеру пилота ВВС Италии Пармитано налетал более 2000 часов на более чем 40 типах самолётов.

Дуглас вошёл в состав команды астронавтов NASA в 2021 году после получения докторской степени в области системной инженерии в Университете Джорджа Вашингтона и службы в Береговой охране США. Миссия Artemis 3 станет для него первым космическим полётом.

Рубио наиболее известен тем, что провёл более года в космосе на борту МКС после инцидента с утечкой охлаждающей жидкости на доставившем его на станцию российском космическом корабле «Союз». Он установил рекорд NASA по продолжительности одного космического полёта — 371 день. До этого Рубио служил пилотом вертолёта Black Hawk в армии США.

Астронавт NASA Боб Хайнс (Bob Hines) был выбран в качестве запасного астронавта для миссии Artemis 3. Хайнс присоединился к группе астронавтов NASA в 2017 году после 23 лет службы в ВВС США в качестве пилота истребителя и инструктора. Ранее Хайнс побывал в космосе в составе миссии SpaceX Crew-4 на Международную космическую станцию в 2022 году, проведя на орбите 170 дней.

NASA планирует начать миссию Artemis 3 в середине или конце 2027 года. Эта миссия будет существенно отличаться от Artemis 2 и продлится дольше. При этом она будет проводиться гораздо ближе к Земле — в пределах низкой околоземной орбиты. В рамках миссии планируется провести стыковку космического корабля Orion с одним или двумя (в зависимости от того, какой из них будет готов к началу миссии) лунными посадочными модулями, которые NASA разрабатывает совместно с частными компаниями Blue Origin (модуль Blue Moon) и SpaceX (модуль Starship). Целью станет отработка манёвров стыковки и операций между космическими аппаратами.

SpaceX и Blue Origin получили контракты в рамках программы NASA Human Landing System (HLS). Каждая команда столкнулась с задержками в разработке своих модулей, что побудило NASA подготовиться к запуску Artemis 3 с одним или обоими посадочными модулями в зависимости от их готовности. В частности, компания Blue Origin в мае этого года провела неудачные испытания ракеты New Glenn, которая взорвалась на стартовой площадке, вызвав значительные разрушения инфраструктуры.

Если Blue Origin сможет вовремя восстановить повреждённую пусковую инфраструктуру, она отправит свой лунный посадочный модуль Blue Moon на одной из ракет New Glenn. После того как Blue Moon окажется на низкой околоземной орбите, экипаж миссии Artemis 3 состыкует космический корабль Orion с посадочным модулем на два дня. После стыковки экипаж откроет люк посадочного модуля и протестирует его системы, включая систему жизнеобеспечения. Затем экипаж корабля Orion отстыкуется от Blue Moon и начнёт манёвры сближения со Starship компании SpaceX. Orion планируется состыковать со Starship на один день, также протестировав процедуры стыковки. Посадочный модуль Starship в рамках миссии Artemis 3 не будет оснащён оборудованием для экипажа — на нём будет находиться только стыковочное оборудование.

Команда Artemis 3 (слева направо): специалист миссии Андре Дуглас, пилот Лука Пармитано, командир Рэнди Бресник, специалист миссии Фрэнк Рубио

Команда Artemis 3 (слева направо): специалист миссии Андре Дуглас, пилот Лука Пармитано, командир Рэнди Бресник, специалист миссии Фрэнк Рубио

Ещё одна цель миссии Artemis 3 — испытание астронавтами новых скафандров, созданных для выхода в открытый космос и работы на лунной поверхности. Будет ли в рамках Artemis 3 фактически осуществлён выход в открытый космос, пока неизвестно. Скафандры разрабатываются хьюстонской компанией Axiom Space. Эта работа также столкнулась с задержками. В ходе испытаний в рамках Artemis 3 может использоваться прототип скафандра, ещё не готовый к применению в условиях космического вакуума, хотя любые данные, полученные в результате его использования в невесомости, будут ценны для дальнейшей разработки.

Четыре отобранных астронавта миссии Artemis 3 в течение следующих полутора лет или более будут отрабатывать процедуры и сценарии в реальном времени на борту симулятора Orion в Космическом центре имени Линдона Джонсона, а также на недавно установленном тренировочном макете модуля Blue Moon.

Показавший себя наиболее эффективным и перспективным космический модуль будет использоваться для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis 4, которую NASA надеется осуществить в 2028 году. Если ни один из посадочных модулей не будет готов к запуску в 2027 году, высадка на Луну в 2028 году станет маловероятной. Это обстоятельство, вероятно, также сдвинет все планы американского аэрокосмического агентства по созданию постоянной лунной базы на рубеже десятилетий ещё дальше — в 2030-е годы.

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Теги: artemis 3, nasa, космическая миссия
artemis 3, nasa, космическая миссия
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