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В России поступил в продажу смартфон Huawei nova 15 Max с батареей на 8500 мА·ч

В России стартовали продажи смартфона Huawei nova 15 Max, который отличается ёмкой батареей, крупным экраном и прочным корпусом, надёжность конструкции которого подтверждена сертификатом SGS 5 звезд.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei nova 15 Max оснащён OLED-экраном с диагональю 6,84 дюйма, разрешением FHD+ (2756 × 1272 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея оставляет 4000 кд/м2, обеспечивая возможность использования смартфона даже при ярком солнечном свете. Поддержка ШИМ-затемнения с частотой 2160 Гц и технологий защиты зрения снижают нагрузку на глаза. С помощью ИИ смартфон определяет касание экрана мокрыми руками и автоматически корректирует параметры сенсорного управления функциями.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 50-Мп камера с цветовыми фильтрами (RYYB), обеспечивающими на 40 % увеличенный захват света, и диафрагмой f/1,9, дополненная 2-Мп датчиком для измерения глубины резкости, что позволяет получать яркие, чёткие фотографии с низким уровнем шума даже в условиях слабого освещения.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP65 и выдерживает без каких-либо последствий изгиб под давлением до 100 кг.

Батарея ёмкостью 8500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт, а также технологию обратной зарядки, обеспечивая до 23 часов непрерывного воспроизведения видео. Спецификации смартфона также включают стереодинамики и поддержку сетей Wi-Fi 7. Также предусмотрены кнопка для X для быстрого доступа к приложениям и инструменты защиты конфиденциальных данных.

Huawei nova 15 Max доступен в пудровом розовом, лазурно-голубом и чёрном цветах по цене 24 999 руб. за конфигурацию памяти 8/256 Гбайт.

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Теги: huawei, смартфон, россия
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