«Рад за своих праправнуков, которые доживут до релиза»: Kingdom Hearts 4 вернулась из небытия с новым трейлером

Амбициозный ролевой экшен Kingdom Hearts 4 от японского издателя и разработчика Square Enix получил первый за четыре года новый трейлер и список целевых платформ. Фанаты остались в восторге от возвращения игры.

Напомним, события Kingdom Hearts 4 развернутся в измерении Quadratum (дебютировало в Kingdom Hearts 3) — большом городе в реалистичном мире. В главных ролях — юноша Сора и его спутники в лице Дональда и Гуфи.

«В этой новой главе Сора вновь отправится в разные миры, где на его пути встретятся новые персонажи и пробудятся новые силы», — гласит официальный пресс-релиз Square Enix по случаю выпуска трейлера.

Полутораминутный геймплейный трейлер Kingdom Hearts 4 демонстрирует загадочных персонажей, битву с огромным монстром в центре Quadratum, сражения с рядовыми врагами и особенности боевой системы.

Ролик также подтвердил, что Kingdom Hearts 4 выйдет одновременно на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Сроки релиза не раскрываются.

Скриншоты

Фанаты встретили первый за четыре года трейлер Kingdom Hearts 4 смесью восторга и удивления. «Рад за своих праправнуков, которые доживут до релиза», — не унывает R3STRIKT3D.

На фоне премьеры Square Enix также подтвердила, что сборник Kingdom Hearts Collection [I~III] доберётся до Microsoft Store, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2 — релиз запланирован на 8 октября.