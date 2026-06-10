«Алиса» в поиске «Яндекса» почти перестала ссылаться на сайты вне первой десятки выдачи

Служба нейроответов «Алисы» в поиске «Яндекса» чаще всего ссылается на сайты, которые занимают верхние позиции в основной выдаче. Доля ресурсов, не входящих в первую десятку, с августа 2025 по январь 2026 года сократилась в ответах «Алисы» вчетверо и достигла 10 %. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании «Ашманов и партнёры».

Вероятность попадания случайного ресурса в ответ поискового искусственного интеллекта сейчас крайне невелика, указывают эксперты — обычно «Алиса» цитирует сайты из первой десятки в органической выдаче по большинству запросов, а ещё чаще ИИ обращается к сайтам из пятёрки. Ещё в середине прошлого года поисковый ИИ «Яндекса» обращался к более широкому набору источников — в него попадали даже те, что не входят в первую тридцатку основной выдачи. Благодаря этому пользователи имели возможность познакомиться с материалами сайтов небольших компаний, которые редко попадают в верхушку. Сейчас «Яндекс», по мнению экспертов, ужесточил механизм выбора источников, чтобы снизить присутствие менее релевантных.

С тех пор, как «Яндекс» и Google развернули службы ИИ-ответов в поиске, люди стали реже переходить на сайты — они довольствуются перепиской с ИИ. Трафик информационных ресурсов потерял до 30 %, в нейроответы чаще всего попадают ресурсы крупного бизнеса, а органический поиск всё реже оказывается бесплатным источником посетителей. В «Яндексе», однако, наличие таких закономерностей отвергают, настаивая, что сайты попадают в ответы «Алисы» исходя не из их позиций в поиске, а по критериям «экспертности и содержательности контента».

С одной стороны, ИИ-ответы становятся важным маркетинговым каналом для бизнеса, указывают эксперты, с другой, из-за роста популярности этого сервиса доля «Яндекса» в распределении трафика существенно упала. Поэтому при поисковой оптимизации становится особенно важно уделять внимание тексту ответа и тому, как в нём представляется бренд.