Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Алиса» в поиске «Яндекса» почти переста...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Алиса» в поиске «Яндекса» почти перестала ссылаться на сайты вне первой десятки выдачи

Служба нейроответов «Алисы» в поиске «Яндекса» чаще всего ссылается на сайты, которые занимают верхние позиции в основной выдаче. Доля ресурсов, не входящих в первую десятку, с августа 2025 по январь 2026 года сократилась в ответах «Алисы» вчетверо и достигла 10 %. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании «Ашманов и партнёры».

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Вероятность попадания случайного ресурса в ответ поискового искусственного интеллекта сейчас крайне невелика, указывают эксперты — обычно «Алиса» цитирует сайты из первой десятки в органической выдаче по большинству запросов, а ещё чаще ИИ обращается к сайтам из пятёрки. Ещё в середине прошлого года поисковый ИИ «Яндекса» обращался к более широкому набору источников — в него попадали даже те, что не входят в первую тридцатку основной выдачи. Благодаря этому пользователи имели возможность познакомиться с материалами сайтов небольших компаний, которые редко попадают в верхушку. Сейчас «Яндекс», по мнению экспертов, ужесточил механизм выбора источников, чтобы снизить присутствие менее релевантных.

С тех пор, как «Яндекс» и Google развернули службы ИИ-ответов в поиске, люди стали реже переходить на сайты — они довольствуются перепиской с ИИ. Трафик информационных ресурсов потерял до 30 %, в нейроответы чаще всего попадают ресурсы крупного бизнеса, а органический поиск всё реже оказывается бесплатным источником посетителей. В «Яндексе», однако, наличие таких закономерностей отвергают, настаивая, что сайты попадают в ответы «Алисы» исходя не из их позиций в поиске, а по критериям «экспертности и содержательности контента».

С одной стороны, ИИ-ответы становятся важным маркетинговым каналом для бизнеса, указывают эксперты, с другой, из-за роста популярности этого сервиса доля «Яндекса» в распределении трафика существенно упала. Поэтому при поисковой оптимизации становится особенно важно уделять внимание тексту ответа и тому, как в нём представляется бренд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Этим летом «Яндекс» запустит доставку продуктов роботами в Воронеже и Тюмени
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче
Еврокомиссия требует от Meta✴ восстановить доступ конкурирующих ИИ-агентов к WhatsApp
ИИ помог обновить драйверы для AMD Radeon почти 20-летней давности
Теги: яндекс, алиса, ии, поиск
яндекс, алиса, ии, поиск
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.