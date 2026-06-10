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Рынок смартфонов пошёл на спад: Samsung переживает кризис памяти лучше всех

По итогам I квартала в мире было произведено 284 млн смартфонов, что соответствует снижению на 1,7 % в годовом исчислении, подсчитали аналитики TrendForce. Цены на чипы памяти пошли в бурный рост во второй половине 2025 года, но пока что это минимально влияло на выпуск смартфонов — у производителей оставались запасы. Также спрос оставался довольно высок — потребители опасались, что цены скоро поднимутся.

Теперь запасы закупленных ещё по низким ценам чипов памяти стали истощаться, цены на них продолжают расти, из-за чего сокращается прибыль производителей — во II квартале они уже начали корректировать производство. По итогам 2026 года в мире будут выпущены 1,051 млрд смартфонов, что соответствует падению на 16,2 %, гласит оптимистический прогноз аналитиков — если память продолжит активно дорожать, то выпуск может сократиться ещё на большую величину, а производителям придётся неоднократно повышать розничные цены.

Чтобы преодолеть эти проблемы, производители применяют различные стратегии. Бренды со значительным присутствием в премиальном сегменте и более широкими финансовыми ресурсами с большей вероятностью сохранят или расширяют свою долю рынка. Ориентированные на средний и начальный сегменты китайские бренды вынуждены придерживаться консервативных производственных планов — этому способствуют увеличение затрат и усиление конкуренции со стороны Huawei.

Крупнейшим производителем смартфонов по итогам I квартал 2026 года осталась Samsung, которая выпустила 62,6 млн единиц продукции; благодаря накоплению запасов новых моделей флагманской серии Galaxy S компания нарастила производство на 7,6 % в квартальном и на 2,3 % — в годовом исчислении. Корейский электронный гигант оказался относительно хорошо подготовлен к кризису — сказалась сильная финансовая поддержка со стороны группы компаний и значительный ассортимент продуктов. Поводом для беспокойства остаётся сильная зависимость от моделей нижнего ценового сегмента — особенно на фоне ослабления потребительских настроений.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

Второе место с объёмом производства около 60,2 млн единиц за квартал стала Apple. Компания нарастила производство как основной линейки iPhone, так и бюджетного iPhone 17e — рост в годовом исчислении составил 19,7 %. Конкуренты уже начали принимать меры по защите маржи, а Apple оказалась лучше всех подготовлена поглощать рост затрат на память, и в условиях снижения рынка она, вероятно, уделит приоритетное внимание наращиванию его доли.

Xiaomi, Oppo и Vivo приходится прилагать усилия, чтобы сохранить прибыльную модель деятельности. По итогам I квартала все три бренда показали сезонное снижение производства: Oppo — до 29,5 млн единиц (третье место), Xiaomi — до 26 млн единиц (четвёртое место), Vivo — до 22 млн единиц (пятое место). В предыдущие годы они сумели значительно нарастить доли мирового рынка, но сейчас, когда память дорожает, им всё труднее удерживать прибыльность. В отношении планов производства на 2026 год формируется неопределённость, и целевые показатели выпуска могут быть пересмотрены в сторону уменьшения.

Transsion в I квартале произвела 19,8 млн смартфонов, что примерно соответствует показателям прошлого года, и это шестое место в мире. В условиях стремительного роста цен на память компания, однако, оказалась наиболее уязвимой, потому что её ассортимент в первую очередь нацелен на продукцию начального уровня и бюджетные модели, где рентабельность и без того низкая. Ограниченный доступ к недорогим запасам компонентов усилил этот эффект ещё больше. Но спрос со стороны развивающихся рынков остаётся важным источником поддержки для мировой отрасли смартфонов: бренды вроде Xiaomi сокращают своё производство в данном сегменте, и для Transsion это шанс улучшить своё положение.

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Теги: trendforce, смартфон, производство
trendforce, смартфон, производство
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