Новый релиз Basis Dynamix Enterprise 4.6: автоматическая балансировка нагрузки, связанные клоны и поддержка современных протоколов работы с СХД

«Базис», лидер российского рынка ПО для управления динамической инфраструктурой, объявляет о выпуске новой версии платформы серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.6. Релиз сосредоточен на трёх ключевых направлениях: автоматической балансировке нагрузки между вычислительными узлами, экономии дискового пространства за счёт связанных клонов и поддержке современных протоколов работы с системами хранения данных. Всего в новую версию вошло более 60 улучшений и доработок.

Динамическая балансировка нагрузки

В Basis Dynamix Enterprise 4.6 добавлен механизм Distributed Resource Scheduler (DRS), который обеспечивает взаимодействие платформы и модуля Basis Resource Optimizer. Вместе они балансируют нагрузку на вычислительных узлах — следят за состоянием инфраструктуры и при необходимости перераспределяют виртуальные машины между узлами для более равномерного использования ресурсов кластера, что позволяет снизить простои оборудования.

Basis Resource Optimizer анализирует метрики потребления процессора и памяти и на их основе формирует рекомендации: о переносе виртуальных машин между узлами для равномерной загрузки, об изменении количества vCPU и объема оперативной памяти, а также следит за соблюдением правил размещения — Affinity (держать ВМ на одном узле) и Anti-Affinity (разносить по разным узлам). В зависимости от выбранного режима и настроек правила рекомендации применяются автоматически или после подтверждения оператора.

Операции, которые требуют перезагрузки виртуальной машины, например, изменение выделенных ей ресурсов, можно выполнять в заранее заданные интервалы. За это отвечает сервис технических окон: администратор задаёт разовые или повторяющиеся расписания, и подобные задачи планируются на ближайшее разрешённое окно в период минимальной нагрузки.

DRS в составе Basis Dynamix Enterprise устанавливается в кластере управления. Администратор может создавать планировщики внутри отдельных зон, добавлять и удалять узлы из их области действия, запускать и останавливать механизм через API. Это позволяет администраторам заказчика настраивать политики балансировки под особенности конкретной инфраструктуры — от компактных кластеров до крупных геораспределённых установок.

Связанные клоны и экономия дискового пространства

Для хранения данных на локальных дисках вычислительных узлов (Local SEP) в платформе появилась поддержка тонких дисков и связанных клонов. Если виртуальная машина создаётся из образа, размещённого в том же пуле, её диск становится зависимым потомком этого образа — фактическое копирование данных не выполняется, а изменения записываются по принципу copy-on-write. Это сокращает расход дискового пространства при массовом развёртывании однотипных ВМ — например, в сценариях VDI, на тестовых стендах или в сервис-провайдерских инсталляциях.

Параллельно внедрена поддержка механизма «множественный образ» (MultiImage), который объединяет ссылки на копии одного шаблонного образа, размещённые в разных пулах хранения. Это позволяет создавать связанные клоны из одного источника на различных СХД и снижает зависимость операций развёртывания от состояния отдельного пула.

В административном портале для пулов с тонкими дисками выводятся параметры физического лимита и фактически записанного объёма с цветовой индикацией заполнения: пул подсвечивается жёлтым при заполнении от 75% и красным при 90% и выше — администратор сразу видит, где требуется вмешательство.

Поддержка NVMe-over-TCP

Платформа получила поддержку протокола NVMe-over-TCP для систем хранения данных, подключённых через SEP SHARED и SEP Tatlin в режиме RDM. Этот сетевой протокол обеспечивает доступ к блочным устройствам с производительностью, близкой к локальному NVMe, при использовании стандартной Ethernet-инфраструктуры — без необходимости развёртывания отдельной фабрики Fibre Channel или специализированного оборудования RDMA.

Поддержка NVMe-over-TCP расширяет совместимость Basis Dynamix Enterprise с современными СХД и даёт заказчикам возможность строить высокопроизводительные системы хранения на привычной сетевой инфраструктуре.

Управление через виртуальный контроллер

В новом релизе расширен набор инструментов для администрирования и эксплуатации платформы. В частности, была добавлена возможность администрирования Basis Dynamix Enterprise при помощи виртуальных узлов управления (контроллеров). Благодаря этому пользователи могут не выделять физические узлы для управляющего слоя платформы, если её размер не превышает 40 узлов. Также появилась возможность осуществлять резервное копирование управляющего узла классическими инструментами, быстрее проводить его восстановление в случае выхода из строя за счёт хранения узла на СХД, и перемещать виртуальные машины между узлами для управления нагрузкой.

Помимо этого, в Basis Dynamix Enterprise 4.6 переработаны интерфейсы создания виртуальных машин и управления зонами, упрощено развёртывание новых инсталляций, расширены сетевые возможности и обновлены сервисные компоненты платформы.

«В новом релизе мы сделали ещё один заметный шаг от ручного администрирования к автоматизированному управлению инфраструктурой, независимо от её размеров и сложности. Планировщик ресурсов DRS снимает с администратора рутинную задачу балансировки нагрузки, связанные клоны и тонкие диски сокращают расход дискового пространства, а поддержка NVMe-over-TCP открывает доступ к современным архитектурам хранения без изменения сетевой инфраструктуры. Это последовательное движение к платформе, которая берёт на себя всё больше задач эксплуатации и оставляет администраторам пространство для развития сервисов», — прокомментировал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

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