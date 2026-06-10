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Apple заявила, что вправе удалять из App Store приложения, которые не привлекают пользователей

Apple предупредила разработчиков, что не все их приложения смогут навсегда оставаться в App Store. Технологический гигант может начать удалять приложения в ряде категорий, если они «не обновляются, не улучшаются и не привлекают пользователей» — об этом говорится в обновлённых рекомендациях по проверке приложений. Ранее Apple предупреждала, что не будет допускать к публикации только приложения-клоны и приложения в перенасыщенных категориях.

Источник изображения: James Yarema / unsplash.com

Источник изображения: James Yarema / unsplash.com

До настоящего момента компания предупреждала разработчиков не плодить приложения в категориях, где и без того много подобных наименований. Традиционно сдержанная Apple формулировала это довольно открыто: «В App Store уже достаточно приложений типа „метеоризм“, „отрыжка“, „фонарик“, „гадание“, „знакомства“, „игры для выпивки“, „Камасутра“ и т. д. Мы будем отклонять эти приложения, если они не обеспечивают уникального, высококачественного опыта». В ходе конференции WWDC 2026 компания обновила этот список, добавив в него такие категории как «обои» и «простые таймеры», предупредив: «В будущем мы можем удалить эти приложения из App Store, если они не будут обновляться, улучшаться или не привлекают пользователей».

Качественные приложения в указанных категориях «хорошо зарекомендовали себя в App Store», и новые проекты уже не будут приниматься, если не предлагают «существенно иного или улучшенного» пользовательского опыта. На WWDC 2026 компания представила средства персонализированных рекомендаций и инструменты мерчендайзинга, призванные помогать разработчикам развивать свой бизнес и повторно привлекать уже существующих пользователей. Удалив низкокачественные приложения, компания поможет людям находить в App Store более качественные экземпляры. Разработчики, которые будут неоднократно подавать некачественные приложения на модерацию, могут вообще лишиться доступа к Apple Developer Program. Но до их удаления компания пообещала предупреждать разработчиков, что их приложениям грозят подобные меры.

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Теги: apple, app store, приложения
apple, app store, приложения
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