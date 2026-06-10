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В Guild Wars 3 не будет боевых пропусков, потому что разработчики не хотят держать игроков в заложниках

MMO-игры серии Guild Wars от разработчиков из американской студии ArenaNet (принадлежит NCSoft) всегда стремились идти против течения, и анонсированная недавно Guild Wars 3 не станет исключением.

Источник изображений: ArenaNet

Источник изображений: ArenaNet

Напомним, Guild Wars (2005) была примечательна отсутствием абонентской платы, которая имелась у большинства MMO, а Guild Wars 2 (2012) предложила спасение от бесконечного гринда экипировки в виде горизонтальной системы прогресса.

В Guild Wars 3 разработчики выступят против модели боевых пропусков, которые, по словам руководителя ArenaNet Колина Йохансона (Colin Johanson), стали современной версией абонентской платы за подписку.

«Мы бросили себе вызов задаться тем же вопросом. Можем ли мы сделать [MMO] без абонентской платы и скрытой платы за боевой пропуск? Потому что, думаем, игрокам они тоже осточертели», — заявил Йохансон в интервью IGN.

Йохансон подчеркнул, что современные MMO больше похожи на вторую работу, которой пользователи должны посвятить значительную часть своей жизни. Команда Guild Wars 3 решила пойти другим путём.

«Вы можете поиграть так много или мало, как хотите. Мы уважаем наших игроков. <...> мы не будем держать их время в заложниках. Хотим, чтобы они могли играть и в другие игры», — прояснил Йохансон.

Guild Wars 3 создаётся для PC (Steam) и PS5. Первое публичное бета-тестирование запланировано на осенью 2027 года, так что на скорый релиз рассчитывать не стоит. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: guild wars 3, arenanet, mmorpg
guild wars 3, arenanet, mmorpg
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