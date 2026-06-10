Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Ежемесячное обновление Windows установит...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ежемесячное обновление Windows установится не на все ПК, предупредила Microsoft

Microsoft предупредила пользователей о возможных проблемах с установкой последнего пакета ежемесячных обновлений на некоторые устройства, работающие под управлением Windows 11 24H2 или 25H2.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

При попытке установить накопительные обновления Windows за июнь 2026 года у некоторых пользователей могут возникать отказы с ошибками «0x80073712» или «0x800f0993». «На небольшой процент компьютеров, работавших под управлением Windows 10 версий 22H2 и 21H2 или Windows 11 версии 23H2, которые впоследствии обновлялись до Windows 11 версии 24H2 или 25H2, может не установиться последнее накопительное обновление», — предупредили в Microsoft. Более того, если проблема на компьютере возникла, то он не сможет устанавливать ежемесячные обновления Windows.

Для корпоративных ПК вне централизованного управления и для ПК, принадлежащих частным лицам и работающих под управлением домашней редакции Windows 11, выпущен патч, срабатывающий при перезагрузке машины. «Начиная с 19 мая 2026 года, с 18:30 по времени Тихоокеанского побережья (20 мая 04:30 мск), данная проблема не должна затрагивать новые устройства в этих категориях. Применение исправления может ускорить перезагрузка компьютера. Никаких других действий, помимо перезагрузки компьютера, не требуется», — добавили в компании.

Для всех остальных машин Microsoft выпустила обновление в рамках июньского пакета, которое должно установиться автоматически. Но оно не сработает, если система обновлялась до Windows 11 версии 24H2 или 25H2 — в этом случае потребуется удалить несовместимый пакет, выполнив с правами администратора следующую команду в интерфейсе командной строки: «dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10». Если не помогла и эта мера, придётся провести процедуру установки Windows 11 из официального образа поверх существующей с сохранением всего ПО и данных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков
Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию
Microsoft выпустила первое обновление, которое ускоряет Windows 11
Microsoft исправила три опасные уязвимости нулевого дня и ещё 200 багов в своём ПО
Складной iPhone всё ближе — отсылки к нему нашли в коде iOS 27
Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.