Ежемесячное обновление Windows установится не на все ПК, предупредила Microsoft

Microsoft предупредила пользователей о возможных проблемах с установкой последнего пакета ежемесячных обновлений на некоторые устройства, работающие под управлением Windows 11 24H2 или 25H2.

При попытке установить накопительные обновления Windows за июнь 2026 года у некоторых пользователей могут возникать отказы с ошибками «0x80073712» или «0x800f0993». «На небольшой процент компьютеров, работавших под управлением Windows 10 версий 22H2 и 21H2 или Windows 11 версии 23H2, которые впоследствии обновлялись до Windows 11 версии 24H2 или 25H2, может не установиться последнее накопительное обновление», — предупредили в Microsoft. Более того, если проблема на компьютере возникла, то он не сможет устанавливать ежемесячные обновления Windows.

Для корпоративных ПК вне централизованного управления и для ПК, принадлежащих частным лицам и работающих под управлением домашней редакции Windows 11, выпущен патч, срабатывающий при перезагрузке машины. «Начиная с 19 мая 2026 года, с 18:30 по времени Тихоокеанского побережья (20 мая 04:30 мск), данная проблема не должна затрагивать новые устройства в этих категориях. Применение исправления может ускорить перезагрузка компьютера. Никаких других действий, помимо перезагрузки компьютера, не требуется», — добавили в компании.

Для всех остальных машин Microsoft выпустила обновление в рамках июньского пакета, которое должно установиться автоматически. Но оно не сработает, если система обновлялась до Windows 11 версии 24H2 или 25H2 — в этом случае потребуется удалить несовместимый пакет, выполнив с правами администратора следующую команду в интерфейсе командной строки: «dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10». Если не помогла и эта мера, придётся провести процедуру установки Windows 11 из официального образа поверх существующей с сохранением всего ПО и данных.