Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Юристы обеих сторон в судебном разбирате...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Юристы обеих сторон в судебном разбирательстве сослались на выдумки ИИ — наказали всех

В ходе судебного разбирательства, проходившего недавно в американском штате Миссисипи, обе стороны были уличены в том, что в качестве судебных прецедентов они сослались на события, являющиеся вымыслом системы искусственного интеллекта — галлюцинацией. Возглавлявший слушания судья вынес суровое решение в отношении горе-юристов.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Инцидент произошёл в ходе слушания по делу гражданина Тома Уизерса (Tom Withers) против администрации города Абердин. Интересы Уизерса представляла приглашённая из другого штата адвокат Кэтлин Уилсон (Kathleen M. Wilson), местным адвокатом на той же стороне выступал Шонси Хантер Риджвей (Shauncey Hunter Ridgeway); интересы администрации города защищала также приглашённая из соседнего штата адвокат Кэтрин Уильямс (Kathryn Y. Williams), местную коллегию на той же стороне представлял Марк Макклинтон (Mark C. McClinton).

В ходе разбирательства было установлено, что и Уилсон, и Уильямс ссылались на вымышленные, созданные генеративным искусственным интеллектом цитаты, не имевшие отношения к действительности. Адвокаты сами признались, что эти реплики возникли в результате использования сервисов ИИ, которые они не удосужились проверить. В итоге обе они принесли суду извинения, потому что ни одна не проверила юридические обоснования, предоставленные ИИ, прежде чем подать документы.

Таким образом, четверо юристов с высшим образованием, чтобы сэкономить время и силы, обратились к ИИ и вообще не проверили документы, не говоря уже о возможных галлюцинациях ИИ. В результате судья был вынужден приостановить движение дела и наказать всех причастных. Уилсон и Уильямс приговорили к штрафам в размере $2500 и $3500 соответственно, им также запретили заниматься в этом округе юридической практикой сроком на два года. Местных адвокатов Риджвея и Макклинтона приговорили к штрафам в размере по $1000 за некачественное проведение двойной проверки. Уизерсу и администрации города дали 60 дней на поиск новых юристов — с расчётом, что те уже не станут халтурить и пользоваться ИИ без последующих проверок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ стал реже галлюцинировать, но всё ещё уверенно выдаёт ложь за правду
Суд приказал заблокировать все домены Anna’s Archive — крупнейшей пиратской библиотеки в интернете
Галлюцинации ИИ пугают людей больше, чем угроза потери рабочих мест
Waymo создала виртуального водителя, чтобы тестировать реакцию автопилота на дорожные инциденты
ChatGPT начал рекомендовать поддельные магазины мошенников — пользователи лишились денег
Siri AI будет предлагать перерывы в затянувшихся диалогах и напоминать, что она — не человек
Теги: судебное разбирательство, ии, галлюцинации
судебное разбирательство, ии, галлюцинации
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.