Юристы обеих сторон в судебном разбирательстве сослались на выдумки ИИ — наказали всех

В ходе судебного разбирательства, проходившего недавно в американском штате Миссисипи, обе стороны были уличены в том, что в качестве судебных прецедентов они сослались на события, являющиеся вымыслом системы искусственного интеллекта — галлюцинацией. Возглавлявший слушания судья вынес суровое решение в отношении горе-юристов.

Инцидент произошёл в ходе слушания по делу гражданина Тома Уизерса (Tom Withers) против администрации города Абердин. Интересы Уизерса представляла приглашённая из другого штата адвокат Кэтлин Уилсон (Kathleen M. Wilson), местным адвокатом на той же стороне выступал Шонси Хантер Риджвей (Shauncey Hunter Ridgeway); интересы администрации города защищала также приглашённая из соседнего штата адвокат Кэтрин Уильямс (Kathryn Y. Williams), местную коллегию на той же стороне представлял Марк Макклинтон (Mark C. McClinton).

В ходе разбирательства было установлено, что и Уилсон, и Уильямс ссылались на вымышленные, созданные генеративным искусственным интеллектом цитаты, не имевшие отношения к действительности. Адвокаты сами признались, что эти реплики возникли в результате использования сервисов ИИ, которые они не удосужились проверить. В итоге обе они принесли суду извинения, потому что ни одна не проверила юридические обоснования, предоставленные ИИ, прежде чем подать документы.

Таким образом, четверо юристов с высшим образованием, чтобы сэкономить время и силы, обратились к ИИ и вообще не проверили документы, не говоря уже о возможных галлюцинациях ИИ. В результате судья был вынужден приостановить движение дела и наказать всех причастных. Уилсон и Уильямс приговорили к штрафам в размере $2500 и $3500 соответственно, им также запретили заниматься в этом округе юридической практикой сроком на два года. Местных адвокатов Риджвея и Макклинтона приговорили к штрафам в размере по $1000 за некачественное проведение двойной проверки. Уизерсу и администрации города дали 60 дней на поиск новых юристов — с расчётом, что те уже не станут халтурить и пользоваться ИИ без последующих проверок.