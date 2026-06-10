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После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam

Способов пополнять кошелёк в сервисе цифровой дистрибуции Steam скоро станет меньше. Компания Valve объявила о решении закрыть программу продажи подарочных карт Steam в розничных магазинах.

Источник изображений: Valve

Источник изображения: Valve

Напомним, Valve начала продавать подарочные карты Steam через розничные магазины ещё в 2012 году, а в 2017-м представила электронные версии. На фоне этого мошенники стали использовать их для обмана людей по всему миру.

За прошедшие годы Valve предприняла ряд мер для защиты пользователей от мошенничества с подарочными картами, однако по мере введения новых ограничений злоумышленники постоянно адаптировались.

«Их действия продолжают затрагивать пользователей Steam и других ничего не подозревающих людей. Поэтому мы приняли непростое решение прекратить продажи подарочных карт Steam в розничных магазинах», — заявила Valve.

Источник изображения: Stuff

Источник изображения: Stuff

Когда в магазинах закончатся подарочные карты Steam, Valve не станет пополнять их запас. В студии ожидают, что к концу 2026 года подарочные карты Steam будут распроданы во всех магазинах.

Несмотря на прекращение продаж физических подарочных карт, игроки всё равно смогут использовать имеющиеся у них карты в Steam в любое время (в рамках местного законодательства).

Кроме того, Valve продолжит продавать электронные подарочные карты Steam и работать над тем, чтобы использовать их было ещё удобнее. В 2025 году студия реализовала возможность оформления покупки без регистрации.

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Теги: steam, valve
steam, valve
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После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
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