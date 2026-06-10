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Honor научила смартфоны подсовывать приложениям фальшивые данные вместо личных — Google может её завернуть

Смартфоны Google и Samsung предлагают множество полезных функций для обеспечения безопасности и конфиденциальности: детектор спама, фильтрацию звонков, расширенный режим защиты (Advanced Protection Mode) и отключение USB на заблокированном смартфоне. Не менее интересное решение под названием Virtual Permissions представила Honor.

Функция Honor Virtual Permissions предполагает отправку пустых либо фиктивных данных определённым приложениям, которые запрашивают доступ к конфиденциальной информации. Приложения, которым не доверяет пользователь, могут получать недостоверные данные из списка контактов, сообщений, журналов звонков и календаря. Это пригодится, если есть желание пользоваться новым или существующим приложением, с которым не хочется делиться закрытой информацией.

Любопытно, что Honor не первая предложила эту возможность — ещё в 2020 году нечто подобное представила Realme: тогда при запросе приложением определённых разрешений ему можно было отправлять пустые данные. Однако в 2021 году китайский производитель был вынужден удалить эту функцию из-за каких-то действий Google. Часть устройств лишилась её с выходом очередного обновления, а на части она вообще так и не появлялась.

С одной стороны, отрадно, что подобные возможности реализовал другой бренд. Но пользователям смартфонов Honor по всему миру следует ожидать, что компания так и не выпустит её на устройствах за пределами Китая. Официальных комментариев по данному вопросу от Google, Realme и Honor пока не поступало.

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Теги: honor, безопасность, конфиденциальность, android
honor, безопасность, конфиденциальность, android
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