Безумное приключение про одержимую монахиню Indika привлекло миллион игроков

Польский издатель 11 bit studios у себя в соцсетях отчитался о новых успехах в охвате аудитории сюрреалистического приключения Indika от казахстанской студии с российскими корнями Odd Meter.

Напомним, на запуске в мае 2024 года Indika не разочаровала издателя продажами («относительно небольшие» инвестиции 11 bit в проект «более чем окупились»), а прошлой осенью аудитория игры превысила 500 тыс. человек.

Как стало известно, к настоящему моменту в Indika по всему миру сыграло более миллиона человек. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (см. изображение ниже).

Стоит отметить, что размер аудитории в случае Indika не равен продажам, так как за прошедшее с релиза время игра успела побывать частью подписок PS Plus (премиальный каталог) и Game Pass (Ultimate, PC).

События Indika разворачиваются в альтернативной России образца XIX века, по которой в компании самого дьявола и набожного беглого заключённого путешествует одержимая монахиня Индика.

Indika позиционируется как приключение в жанре царьпанка: «Оцифрованное церковное наследие 19-го века в альтернативной России. Кликушество, одержимость бесами, гогольщина, внимание к историческим деталям».

Изначально Indika вышла только на PC (Steam, GOG, EGS), но впоследствии добралась до PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Прошедшей весной Odd Meter привлекла $5 млн на разработку новой игры.