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Студенты теряют способность читать и усваивать прочитанное — виноват ИИ

Тревожный материал опубликовал университетский преподаватель литературы Тайлер Ягт (Tyler Jagt) — один из его студентов не смог осилить заданную 20-страничную статью, которую преподаватель сам легко прочитал ещё будучи студентом десять лет назад. Молодой человек признался, что постоянно терял нить повествования, и в этом он явно не одинок.

Источник изображения: Ivan Aleksic / unsplash.com

Источник изображения: Ivan Aleksic / unsplash.com

Автор материала сослался на проведённое в 2024 году исследование, согласно которому ученики 12-классов показали самые слабые результаты в тесте по чтению с начала наблюдений в 1992 году. Почти треть детей набрали баллы ниже «базового», то есть они, очевидно, неспособны «делать общие выводы на основе явно представленных в тексте концепций»; а 70 % четвероклассников, или около 2 млн детей в США вообще не умеют читать на достаточном уровне.

По мере развития технологий искусственного интеллекта преподаватели всё чаще жалуются, что студенты не умеют читать по-настоящему. Чтобы оптимизировать выполнение учебных заданий, они просят ИИ пересказывать длинные статьи, усваивать которые самостоятельно они не в силах. ИИ используется для написания рефератов, сочинений и решения математических задач — это равносильно списыванию. Ситуацию усугубляет тот факт, что университеты часто сотрудничают с технологическими компаниями, и студентам предоставляется доступ к передовым моделям ИИ.

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

В учёной среде сохраняются серьёзные сомнения относительно предполагаемых преимуществ ИИ как образовательного инструмента — в мае было отозвано одно из немногих крупных исследований, утверждавших, что ChatGPT помогает улучшить результаты обучения. Всё чаще указывается, что ИИ ухудшает когнитивные способности детей: падает качество критического мышления, прослеживается связь с потерей памяти. Когда студенты используют ИИ для выполнения учебных творческих задач, активность соответствующей области мозга ослабляется в сравнении с теми, кто пользуется только традиционным поиском Google или вообще не обращается к средствам поиска информации. Более того, 83 % студентов оказались неспособны процитировать ни строчки из собственных работ. А самое неприятное — при отмене ИИ активность мозга у прежних пользователей ИИ в норму уже не возвращается.

Приводится также ссылка на исследование от 2017 года, согласно которому простое физическое присутствие смартфона рядом со студентом, даже если гаджет лежит экраном вниз, ухудшает когнитивные функции. «Поддерживающие устойчивое внимание нейронные связи формируются в процессе их использования и атрофируются без него. Тело — это система, которая работает по принципу „используй или потеряешь“, и мозг не является исключением», — пишет господин Ягт.

Кризис способности читать является структурной проблемой, указывает автор статьи, но руководства учебных заведений не признают её и оставляют «личным бременем, которое несут преподаватели и внештатные сотрудники». В рамках задания ему приходилось разбивать 20-страничную статью на две части и тратить время на демонстрацию студентам схемы аргументации на доске — но это нарушает структуру аргументации в целом. Учебные задания направлены на то, чтобы усилить мозг студента, но когда тот перекладывает задание на чат-бота, то не «освобождается для работы более высокого уровня», а сам себя лишает возможности развивать навыки, необходимые для какой-либо существенной умственной работы.

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Теги: ии, мозг, студент, образование
ии, мозг, студент, образование
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