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Китай хочет уже в этом году видеть человекоподобных роботов не на танцполе, а на складах и в больницах

Китай запустил общенациональную программу с целью ускорения коммерциализации разработок в области человекоподобных роботов и их внедрения на заводах, складах и в больницах. Программа охватывает производство, здравоохранение и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Она предусматривает тестирование и внедрение технологии местными органами власти и госпредприятиями уже в этом году.

Источник изображения: julien Tromeur/unsplash.com

Источник изображения: julien Tromeur/unsplash.com

Местным органам власти и государственным предприятиям отведено менее шести месяцев на доказательство жизнеспособности технологии в таких условиях. Соответственно, уже к концу июня они должны предоставить планы реализации программы, а отчёты о ходе работ — к концу ноября.

«К концу 2026 года ключевые продукты в виде человекоподобных роботов пройдут проверку на соответствие требованиям и будут внедрены в ряде репрезентативных сценариев, перейдя в “рабочий режим”», — говорится в документе Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ) и Комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC) при Госсовете КНР, о котором сообщил ресурс South China Morning Post.

Пекин намерен создать более 100 высокоэффективных приложений и поддержать внедрение 10 тыс. роботов к концу года, заявил Шао Хао (Shao Hao), старший директор лаборатории робототехники китайского производителя смартфонов Vivo. По его словам, эта цель отражает более широкий сдвиг в приоритетах отрасли.

«Основная цель этой политики — перевести отрасль от логики, ориентированной на демонстрации, к логике, ориентированной на задачи, и от демонстрации отдельных возможностей к созданию интегрированных систем, способных выполнять задачи реального мира», — сказал Шао, отметив, что шесть месяцев — не так уж много, но это может помочь отрасли «быстрее приблизиться к жизнеспособным технологическим путям и инженерным решениям».

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Теги: китай, робот
китай, робот
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