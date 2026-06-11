Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Windows 11 получила крупное обновление, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС

Последнее обновление Windows 11 оказалось одним из наиболее объёмных за последнее время. В нём появился режим с низкой задержкой, который ускоряет интерфейс системы, дебютировало множество новых функций, исправлены несколько сотен ошибок, закрыты эксплойты.

Источник изображения: Sunrise King / unsplash.com

Источник изображения: Sunrise King / unsplash.com

Обновление проходит под номером KB5094126 — ему соответствуют сборки 26200.8655 и 26100.8655. Главное нововведение — профиль с низкой задержкой, призванный ускорить медленную загрузку основных элементов интерфейса, таких как меню «Пуск», «Центр уведомлений» и «Поиск». Когда пользователь запускает эти элементы, система на несколько секунд повышает тактовую частоту процессора до максимальной, а затем снова снижает её. Новое средство не будет активным сразу для всех пользователей — отследить это можно в «Диспетчере задач» или с помощью специальных утилит.

В одной из ближайших сборок появится возможность удалять и добавлять новые разделы в меню «Пуск» — или отключать их все. Пока же Microsoft ускорила загрузку и установку приложений из Windows Store. Ускорилась работа «Поиска» — результаты стали подставляться при введении двух первых символов. Появилась поддержка использования камеры несколькими приложениями: можно общаться по Zoom и одновременно делать селфи. Стало возможным передавать звук одновременно на две пары наушников с поддержкой Bluetooth LE. Или присваивать основной папке пользователя любое имя. А в «Диспетчер задач» добавили новые средства мониторинга нейропроцессора (NPU) — они появятся, если компьютер оборудован ускорителем искусственного интеллекта.

Microsoft закрыла 206 уязвимостей Windows, в том числе имеющие рейтинг серьёзных и критических. Одна из них, CVE-2026-45657 с рейтингом 9,8 из 10, позволяла запускать удалённое выполнение кода на уровне ядра.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nightmare Eclipse обнаружил новую уязвимость Zero-Day в Windows — после «вторника патчей»
Ежемесячное обновление Windows установится не на все ПК, предупредила Microsoft
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков
Honor научила смартфоны подсовывать приложениям фальшивые данные вместо личных — Google может её завернуть
Microsoft исправила три опасные уязвимости нулевого дня и ещё 200 багов в своём ПО
Складной iPhone всё ближе — отсылки к нему нашли в коде iOS 27
Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Учёные создали суперконденсатор дешевле некуда — из воды, глины и графена
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 40 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 5 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 5 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.