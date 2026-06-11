Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС

Последнее обновление Windows 11 оказалось одним из наиболее объёмных за последнее время. В нём появился режим с низкой задержкой, который ускоряет интерфейс системы, дебютировало множество новых функций, исправлены несколько сотен ошибок, закрыты эксплойты.

Обновление проходит под номером KB5094126 — ему соответствуют сборки 26200.8655 и 26100.8655. Главное нововведение — профиль с низкой задержкой, призванный ускорить медленную загрузку основных элементов интерфейса, таких как меню «Пуск», «Центр уведомлений» и «Поиск». Когда пользователь запускает эти элементы, система на несколько секунд повышает тактовую частоту процессора до максимальной, а затем снова снижает её. Новое средство не будет активным сразу для всех пользователей — отследить это можно в «Диспетчере задач» или с помощью специальных утилит.

В одной из ближайших сборок появится возможность удалять и добавлять новые разделы в меню «Пуск» — или отключать их все. Пока же Microsoft ускорила загрузку и установку приложений из Windows Store. Ускорилась работа «Поиска» — результаты стали подставляться при введении двух первых символов. Появилась поддержка использования камеры несколькими приложениями: можно общаться по Zoom и одновременно делать селфи. Стало возможным передавать звук одновременно на две пары наушников с поддержкой Bluetooth LE. Или присваивать основной папке пользователя любое имя. А в «Диспетчер задач» добавили новые средства мониторинга нейропроцессора (NPU) — они появятся, если компьютер оборудован ускорителем искусственного интеллекта.

Microsoft закрыла 206 уязвимостей Windows, в том числе имеющие рейтинг серьёзных и критических. Одна из них, CVE-2026-45657 с рейтингом 9,8 из 10, позволяла запускать удалённое выполнение кода на уровне ядра.