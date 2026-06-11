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OpenAI может выпустить GPT-5.6 уже в этом месяце — и она будет «значительно лучше» GPT-5.5

Конкуренция в сфере ИИ продолжает обостряться, о чём свидетельствует ускоренный график выпуска новых ИИ-моделей крупных разработчиков. Хотя флагманская модель OpenAI GPT-5.5 была выпущена в апреле, компания, похоже, уже готова к очередному обновлению платформы.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

По данным источника, OpenAI может выпустить GPT-5.6 в этом месяце. В сообщении сказано, что главный научный эксперт OpenAI Якуб Пахоцки (Jakub Pachocki) отправил сотрудникам письмо, в котором говорилось, что GPT-5.6 будет «значительно лучше» GPT-5.5.

Нынешняя флагманская модель OpenAI уже может похвастаться высокой скоростью обработки запросов и понимания целей пользователей. Вероятно, в GPT-5.6 эти показатели станут ещё выше. В пользу предположения о скором появлении новой ИИ-модели свидетельствует и то, что в этом месяце OpenAI должна обновить своего ИИ-бота ChatGPT.

Источник также раскрыл некоторые подробности касательно выхода OpenAI на биржу. Компания недавно подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, необходимые для проведения первичного размещения акций. По данным источника, гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) уведомил сотрудников о том, что компания может выйти на биржу «в течение следующего года», но окончательное решение может зависеть от сложившейся ситуации.

По словам Альтмана, если ИИ в компании достигнет точки, когда система сможет обновлять себя самостоятельно, «то технологии и мир могут измениться удивительным образом, и в это время могут быть веские причины оставаться частной компанией». Однако OpenAI приходится тратить много времени на ИИ-инфраструктуру. В этих условиях выход на биржу может стать для компании оптимальным решением.

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Теги: openai, gpt-5.6, chatgpt
openai, gpt-5.6, chatgpt
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