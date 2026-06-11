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Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Бессмертный. Сказки Старой Руси») анонсировали дату полноценного релиза своего амбициозного авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2».

Источник изображений: 1C Game Studios

Источник изображений: 1C Game Studios

Напомним, старт раннего доступа «Корея. Серия Ил-2» запланирован на 25 июня, но только для предзаказавших игру на официальном сайте. Полноценный релиз ожидался во втором квартале 2026 года (то есть до конца июня).

Как стало известно, «Корея. Серия Ил-2» поступит в продажу для ПК (собственный лаунчер, Steam) лишь 4 августа. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером, прикреплённым ниже.

Задержка релиза оказалась результатом многочисленных отзывов пользователей по итогам бета-тестирования «Корея. Серия Ил-2». По словам разработчиков, отклики помогают команде «делать игру сильнее и интереснее для всех».

В 1C Game Studios рассчитывают, что перенос позволит отполировать основные механики, исправить критические ошибки, улучшить производительность и выпустить «более качественную, цельную и приятную игру».

Что касается раннего доступа, то он не будет представлять собой финальную версию, а лишь «содержательный первый опыт знакомства» с игрой. На старте раннего доступа «Корея. Серия Ил-2» предложит:

  • ограниченный набор сюжетных миссий;
  • экзамены (для четырёх самолётов из восьми);
  • мультиплеер;
  • редактор заданий;
  • музей;
  • подробные объяснения игровых параметров, мастера настройки устройств и более 70 шаблонов схем управления;
  • поддержку интеллектуального масштабирования AMD FSR и Nvidia DLSS, OpenVR, OpenXR и трассировки лучей.

Обещают знакомство с историей Корейской войны, полётную зону размером 440×440 км, переработанную систему радиосвязи и командования, а также пострелизное дополнение (ожидается в четвёртом квартале 2026 года).

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Теги: корея. серия ил-2, 1c game studios, симулятор
корея. серия ил-2, 1c game studios, симулятор
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