К взлёту готов: амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» получил дату выхода в раннем доступе

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Бессмертный. Сказки Старой Руси») наконец объявили дату выхода в раннем доступе своего амбициозного авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2».

Напомним, «Корея. Серия Ил-2» должна была выйти ещё в 2025 году, однако разработка затянулась. В марте 1C Game Studios уточнила, что релиз планируется во втором квартале 2026-го (то есть в период с апреля по июнь).

Как стало известно, ранний доступ «Корея. Серия Ил-2» стартует 25 июня 2026 года на ПК — в сервисе цифровой дистрибуции Steam игра появится с полноценным релизом. Анонс сопровождался многозначительным 44-секундным тизером.

Предзаказ «Корея. Серия Ил-2» доступен на сайте разработчика. Стандартное издание на момент публикации продаётся за 3990 рублей, а «Набор основателя» (с дополнением 2026 года) — за 4990 рублей.

Ранний доступ расширения стартует в третьем квартале, а полноценный релиз ожидается в четвёртом. Аддон включает пять самолётов с уникальными схемами окраски и «новый уровень взаимодействия с игровым миром».

По словам разработчиков, для них «Корея. Серия Ил-2» — «не просто игра», а «целый музей» и «шанс рассказать больше про один из интереснейших и незаслуженно забытых конфликтов человечества».

Обещают знакомство с историей Корейской войны, полётную зону размером 440×440 км, переработанную систему радиосвязи и командования, поддержку VR, современных устройств управления полётов и геймпадов.