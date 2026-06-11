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Смартфон Трампа и HTC U24 Pro оказались почти идентичны, подтвердила разборка iFixit

Специалисты компании iFixit разобрали T1 Phone от Trump Mobile и подтвердили догадку, возникшую намного раньше — это практически полная копия смартфона HTC U24 Pro. Различия между ними оказались незначительными.

Источник изображений: ifixit.com

Источник изображений: ifixit.com

Компания iFixit при поддержке NBC заполучила образец T1 Phone и экземпляр HTC U24 Pro. Смартфоны подвергли компьютерной топографии, разобрали их на части и даже собрали из двух один «смартфон — Франкенштейн», поместив плату U24 Pro в корпус T1, подтвердив функциональную взаимозаменяемость двух устройств. Отличия оказались незначительными: немного переместилась вспышка, изменилась решётка динамика, а в T1 Phone использовались чипы Micron, тогда как в HTC — SK hynix. Наконец, аккумулятор на смартфоне Трампа произведён на Филиппинах, а не в Китае, и он поддерживает более медленную зарядку на 30 Вт.

Ранее HTC заявила, что «не разрабатывает и не производит смартфоны для сторонних компаний», но не сообщила никаких подробностей относительно модели U24 Pro. Наиболее вероятным представляется объяснение, что разработку и выпуск этой модели HTC, которая в 2017 году продала смартфонный бизнес Google, сама заказала в Китае у той же компании, к которой обратилась Trump Mobile. HTC U24 Pro производится в Китае — и остаётся лишь догадываться, где выпускают якобы американский смартфон Трампа.

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Теги: t1 phone, htc, дональд трамп, ifixit
t1 phone, htc, дональд трамп, ifixit
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