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Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства

Huawei пополнила растущий список брендов, которые вынужденно повышают цены на свою продукцию. По данным Huawei Central, компания разослала своим ключевым партнёрам и корпоративным клиентам в Китае «уведомление о корректировке цен», которое с 1 июля 2026 года затронет все продукты Huawei.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

Компания Huawei назвала изменения в цепочках поставок в мировой индустрии чипов, а также высокий спрос на системы искусственного интеллекта двумя основными факторами, которые оказывают «постоянно растущее давление на издержки» для компании.

В заявлении компании, которое приводит Huawei Central, говорится: «…после тщательного анализа различных факторов с 1 июля 2026 года мы внесем соответствующие корректировки в цены на интеллектуальные продукты, выпускаемые нашей компанией, с целью снижения постоянно растущего давления со стороны затрат».

Стремительный рост цен на оперативную память и накопители не оставил Huawei другого выбора, кроме как начать повышать цены на свою продукцию. Точных данных о масштабах изменения цен компания пока не предоставила.

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Теги: huawei, повышение цен, дефицит
huawei, повышение цен, дефицит
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