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«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6

Студия Owlcat Games сообщила о выходе сюжетного расширения «Неисчислимый музеон» (The Infinite Museion) и крупного обновления 1.6 для партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Релиз «Неисчислимого музеона» состоялся на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Дополнение входит во второй сезонный пропуск (999 рублей в российском Steam), но доступно и отдельно (599 рублей).

Сопровождавший премьеру «Неисчислимого музеона» геймплейный трейлер побудил фанатов вернуться в Warhammer 40,000: Rogue Trader. «Абеляр, запускай игру», — распорядился thomwitteveen2886.

По сюжету «Неисчислимого музеона» пользователям предстоит взглянуть на легендарную коллекцию Тразина Неисчислимого и сделать выбор — следовать его планам или попытаться сорвать их.

Помимо прочего, «Неисчислимый музеон» предлагает более глубокое погружение в историю некронов, нового компаньона (Техножрец Манипулус), систему аугментации и встречу со стражами хранилища, чья суть неподвластна разуму.

Что касается крупного обновления, то версия 1.6 адаптирует игру к DLC, включает масштабную переработку механики Уралона, изменения в происхождениях Паскаля и Мира-Кузницы, усиления Оперативника, исправления багов и многое другое.

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а прошлой зимой добралась до Switch 2. «Неисчислимый музеон» стал третьим аддоном для игры. На подходе — четвёртый.

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Теги: warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
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