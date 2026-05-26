Путь к чистоте священной машины: Owlcat раскрыла детали ключевой механики в аддоне «Неисчислимый музеон» для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Вслед за датой выхода студия Owlcat Games раскрыла подробности ключевого нововведения в «Неисчислимом музеоне» (The Infinite Museion) — третьем аддоне для партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Речь идёт о системе аугментации, которая представляет собой полностью новый слой системы прогресса персонажей: позволяет устанавливать могущественные кибернетические и бионические импланты взамен слабой плоти.

Всего по Простору Коронус можно будет найти более 100 аугментов, каждый из которых содержит до трёх уникальных эффектов: большой положительный, ощутимый негативный или компромиссный.

Аугментировать разрешат голову (два слота), торс (один), руки (два) и ноги (один). Персонажи Адептус Механикус и те, чьё происхождение связано с миром-Кузницей, имеют дополнительные уникальные ячейки.

Система аугментации доступна через новый отсек пустотного корабля Вольного Торговца — Сектор Бионика. Другие подробности новой механики:

аугменты не могут быть полностью убраны, лишь заменены на новые;

компаньоны по-разному относятся к подобным изменениям — многие «с удовольствием примут благословение Бога-Машины», а другие посмотрят с пренебрежением;

аугментации могут быть и косметическими (см. выбор при создании персонажа);

некоторые импланты завязаны на Убеждении или имеют эффекты в зависимости от Убеждений носителя;

установленные аугменты увеличивают новый параметр персонажа (феррум санктум), который отражает путь к чистоте священной машины;

каждый пункт феррум санктум делает персонажа более уязвимым к электрическому урону, но увеличивает эффективность некоторых аугментов, талантов и способностей;

для некоторых аугментов во время боя доступна гальванизация — особая механика перегрузки, которая увеличивает эффективность импланта в обмен на штрафы в следующем раунде;

разработчики добавили ряд новых талантов, поддерживающих взаимодействие с системой аугментации.

Скриншоты

Игрокам предстоит отправиться в хранилище легендарного владыки некронов Тразина Неисчислимого. Обещают погружение в историю некронов и нового компаньона — генетора экстремиса Эоганна Фебруса.

«Неисчислимый музеон» выйдет 11 июня на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Дополнение входит во второй сезонный пропуск вместе с четвёртым аддоном для Rogue Trader — «Процессия Проклятых» (Processional of the Damned).