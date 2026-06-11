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Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза

Издательство Lyrical Games и разработчики из польской студии One More Level (дилогия Ghostrunner) передумали выпускать свой ролевой экшен от первого лица Valor Mortis в загруженном игровыми релизами сентябре.

Источник изображений: Lyrical Games

Источник изображений: Lyrical Games

Напомним, Valor Mortis была представлена прошлым летом и готовилась к релизу в 2026 году, а буквально несколько дней назад (7 июня) в рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 получила точную дату выхода — 24 сентября.

Как стало известно, Valor Mortis не поступит в продажу 24 сентября — из-за загруженности первого месяца осени «невероятными с виду играми» премьеру решили отложить на три недели, до 13 октября.

Курьёз с неожиданным решением множества студий выпустить свои игры на исходе сентября разработчики Valor Mortis объяснили тем, что дату выхода для анонса на Xbox Games Showcase 2026 пришлось утверждать заранее.

Опасения создателей Valor Mortis небезосновательны. До недавних пор их игра была в окружении крупных релизов вроде Silent Hill: Townfall (24 сентября), Control Resonant (24 сентября) и Onimusha: Way of the Sword (25 сентября).

Valor Mortis создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь BioShock и Dark Souls, альтернативную Европу XIX века, захватывающий сюжет, элементы хоррора и сверхъестественного, а также перевод на русский.

Скрасить ожидание до отдалившегося выхода Valor Mortis поможет дебютировавшая на днях бесплатная демоверсия. Пробное издание включает два уровня — знакомый по публичным тестированиям обучающий и совершенно новый.

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Теги: valor mortis, one more level, lyrical games, ролевой экшен
valor mortis, one more level, lyrical games, ролевой экшен
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