Дата выхода, демо в Steam и Венсан Кассель в роли Наполеона: авторы ролевого боевика Valor Mortis в духе Dark Souls и BioShock разразились новостями

Издательство Lyrical Games и разработчики из польской студии One More Level (дилогия Ghostrunner) объявили точную дату выхода своего ролевого экшена от первого лица Valor Mortis в духе Dark Souls и BioShock.

Напомним, Valor Mortis была официально представлена на исходе прошлого лета в рамках церемонии открытия выставки Gamescom 2025 и готовилась к релизу на протяжении 2026 года.

Как стало известно, Valor Mortis поступит в продажу 24 сентября 2026 года одновременно для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Помимо даты выхода, двухминутный ролик сообщил о выпуске демоверсии Valor Mortis (доступна в Steam). Пробное издание включает два уровня — знакомый по публичным тестированиям обучающий и новый.

Кроме того, трейлер раскрыл, что Наполеона в Valor Mortis сыграет легендарный французский актёр Венсан Кассель (Vincent Cassel), фанатам видеоигр знакомый по роли Виктора Шевалье в файтинге Tekken 8.

События Valor Mortis развернутся в альтернативной Европе XIX века, искажённой бесконечной войной. Игрокам достанется роль Уильяма — погибшего на поле боя солдата Великой армии Наполеона, воскресшего благодаря загадочной субстанции под названием нефтоглобин.

Как в BioShock, герой может «взять» в левую руку магические умения, а в остальном Valor Mortis представляет собой аналог Dark Souls. Обещают захватывающий сюжет, элементы хоррора и сверхъестественного, а также перевод на русский.