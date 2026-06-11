В Steam пробралась демоверсия ретрофутуристического хоррора RetroSpace, вдохновлённого System Shock

Разработчики из венгерской студии The Wild Gentlemen при поддержке издателя Kwalee объявили о выходе демоверсии своего ретрофутуристического хоррора RetroSpace, вдохновлённого System Shock и научной фантастикой 60−70-х.

События RetroSpace разворачиваются на застрявшей в разумной чёрной дыре станции Aurora 5, которая дрейфует в бесконечной космической пустоте и постоянно прыгает из одного временного периода в другой.

Игрокам в роли уборщика, ставшего последней надеждой человечества, предстоит в открытом бою или скрытными методами пробиться через станцию и найти дорогу домой. Спасать людской род, впрочем, необязательно.

Демоверсия RetroSpace, доступная в сервисе Steam, предлагает изучить медицинский отсек Aurora 5 и пережить головокружительный пространственно-временной скачок, который добавляет «целую новую грань игрового процесса».

Хотя пробное издание RetroSpace вышло уже сейчас, оно позиционируется как участник предстоящего фестиваля демоверсий «Играм быть», который пройдёт в сервисе Valve с 15 по 22 июня.

В полной версии RetroSpace обещают «лихорадку диско в жанре космической сатиры», смесь симулятора погружения (immersive sim), юмора, хоррора, стелса и эстетики дископанка, низкополигональную графику и текстовый перевод на русский.

RetroSpace выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В апреле The Wild Gentlemen выпустила детективную визуальную новеллу Moses & Plato — Last Train to Clawville.