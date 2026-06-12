Телевизоры TCL первыми получили голосовое контекстное управление на базе Gemini

Google начала развёртывание для смарт-телевизоров функции управления на базе искусственного интеллекта Gemini. Первым производителем, интегрировавшим технологию обработки запросов на естественном языке для настройки изображения и звука, стала компания TCL.

Пользователи получили возможность менять параметры устройства с помощью контекстных фраз вместо определённых команд. Например, при произнесении текста «я не слышу, что происходит» или «эта слишком тёмная сцена», система самостоятельно внесёт необходимые корректировки в настройки громкости или яркости экрана. Ранее для изменения этих параметров требовалась навигация по меню с помощью пульта дистанционного управления.

Обновление стало доступно с сегодняшнего дня для ряда моделей телевизоров из линеек TCL 2025 и 2026 годов. В список поддерживаемых устройств вошли серии QM9K, QM7L, RM7L, X11L, QM9L, QM8L и RM9L. Соглашение об эксклюзивном использовании новой технологии между Google и TCL рассчитано на 60 дней. По истечении этого срока, согласно планам, анонсированным в январе текущего года, опция появится и на других устройствах, входящих в экосистему Google TV.