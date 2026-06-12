Сегодня 12 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Телевизоры TCL первыми получили голосово...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Телевизоры TCL первыми получили голосовое контекстное управление на базе Gemini

Google начала развёртывание для смарт-телевизоров функции управления на базе искусственного интеллекта Gemini. Первым производителем, интегрировавшим технологию обработки запросов на естественном языке для настройки изображения и звука, стала компания TCL.

Источник изображения: Android Authority, AI

Источник изображения: Android Authority, AI

Пользователи получили возможность менять параметры устройства с помощью контекстных фраз вместо определённых команд. Например, при произнесении текста «я не слышу, что происходит» или «эта слишком тёмная сцена», система самостоятельно внесёт необходимые корректировки в настройки громкости или яркости экрана. Ранее для изменения этих параметров требовалась навигация по меню с помощью пульта дистанционного управления.

Обновление стало доступно с сегодняшнего дня для ряда моделей телевизоров из линеек TCL 2025 и 2026 годов. В список поддерживаемых устройств вошли серии QM9K, QM7L, RM7L, X11L, QM9L, QM8L и RM9L. Соглашение об эксклюзивном использовании новой технологии между Google и TCL рассчитано на 60 дней. По истечении этого срока, согласно планам, анонсированным в январе текущего года, опция появится и на других устройствах, входящих в экосистему Google TV.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google представила звуковую ИИ-модель Gemini 3.5 Live Translate для синхронного перевода с сохранением интонации
Google начала развёртывать Gemini Avatar — технологию, которая создаёт пугающе реалистичных цифровых двойников
Sony показала последние телевизоры собственной разработки — дальше ими займётся TCL
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего
Слабый прогноз Broadcom обрушил акции Nvidia, AMD, Micron и Qualcomm
Теги: google, телевизоры, tcl, gemini
google, телевизоры, tcl, gemini
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО
Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»
Вид от третьего лица, смена названия и полный перевод на русский: Capcom раскрыла новые подробности Resident Evil Veronica
Китайцы переполошились из-за змеи на проводах ЛЭП — это оказался робот-инспектор
Смартфон Трампа и HTC U24 Pro оказались почти идентичны, подтвердила разборка iFixit
Нереалистичные сроки, неумелое руководство и страх отмены: журналисты рассказали о проблемах разработки новой Ghost Recon 46 мин.
В работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются 3 ч.
Crimson Desert продолжает превращаться в симулятор разведения животных — подробности обновления 1.11.00 3 ч.
«Полмиллиона Безымянных героев»: THQ Nordic похвасталась продажами ремейка «Готики» за первую неделю 4 ч.
Вирус Hades распугивает ИИ-сканеры запросами на создание ядерного и биологического оружия 4 ч.
HarmonyOS 6 распространилась на 66 млн устройств, следующая цель — 100 млн 4 ч.
Huawei анонсировала HarmonyOS 7 с повышенной производительностью и встроенным ИИ-агентом 5 ч.
Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД 6 ч.
ИИ-боты повадились рассказывать истории об Элиасе Торне — и никто не знает, кто это такой 7 ч.
Google раскрыла преступную группировку, промышлявшую фишингом с помощью ИИ-сервиса Gemini 7 ч.
SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекла $75 млрд и сделала Маска первым триллионером 3 ч.
BMW представила концепт электрического спорткара Neue Klasse M 3 ч.
Роборука Canadarm2 на МКС стала работать некорректно — в NASA решили её починить 4 ч.
DJI подала в суд на Insta360, обвинив в краже технологий для компактной камеры для блогеров 4 ч.
Samsung засветила Galaxy A27 5G — бюджетник со 120-Гц AMOLED, 50-Мп камерой и обновлениями до 2032 года 5 ч.
Основатель Nothing рассказал, когда лучше всего купить новый смартфон в условиях кризиса памяти 5 ч.
AMD, OQC и JPMorgan Chase создадут квантовую ИИ-платформу 6 ч.
LG выпустила 34-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SB-W с WQHD, 240 Гц и встроенной webOS 6 ч.
Infineon построила завод по производству силовых микросхем для ИИ ЦОД за €5 млрд 6 ч.
Представлен контроллер ScaleFlux MC500 CXL Type 3 для ИИ-инфраструктур и облаков 6 ч.