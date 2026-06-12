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Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»

Поскольку многие уважающие себя американские миллиардеры считают нужным не только осваивать космос, но и вкладываться в развитие ИИ, основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) не смог оставаться в стороне от этой тенденции. Он убеждён, что страхи о массовой безработице беспочвенны, и в действительности распространение ИИ приведёт к наступлению «золотого века» человечества.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Как поясняет Financial Times, данные комментарии Безос сделал в контексте обсуждения перспектив своего стартапа Prometheus, который будет способствовать созданию технологии, трансформирующие производство и разработку различных сложных товаров. Стартап Prometheus стал первой компанией, которую Безос возглавил лично после ухода с поста руководителя Amazon в 2021 году. Четвёртый среди богатейших людей планеты заявил, что считает страхи по поводу угрозы безработицы со стороны ИИ беспочвенными.

По мнению Безоса, ИИ будет пронизывать буквально все сферы деятельности его остальных компаний: «Всё то, над чем я сейчас работаю, так или иначе связано с ИИ. Мы сейчас находимся посреди долгого золотого века, именно благодаря ИИ. Но я думаю, что это справедливо и в отношении космоса, и других областей типа биотехнологий. Думаю, что вы увидите целый набор невероятных чудес, которые раскроются в ближайшие десять лет».

Безос убеждён, что выпускающая космические ракеты Blue Origin выиграет от использования тех ИИ-инструментов, которые ей предоставит стартап Prometheus. Он был основан в ноябре прошлого года самим Безосом и бывшим руководителем одного из подразделений Google Викрамом Баджаджем (Vikram Bajaj). Чёткого представления о том, что же именно разрабатывает Prometheus, пока нет, но его специализация должна быть связана с применением ИИ в сфере физических процессов. Недавно Prometheus удалось привлечь $12 млрд и поднять тем самым свою капитализацию до $41 млрд. Компания заявляет, что стремится создать «искусственного инженера с универсальными навыками».

Безос убеждён, что распространение ИИ не только не усилит безработицу, а только увеличит дефицит кадров, поскольку позволит создать гораздо больше новых рабочих мест взамен упраздняемых старых. «В основе своей, всё благополучие цивилизации определяется изобретениями. Шесть тысяч лет назад кто-то изобрёл плуг, и все мы стали благополучнее», — провёл аналогию Джефф Безос. Под крылом Prometheus создан инвестиционный фонд на $100 млрд, который будет приобретать пакеты акций компаний, связанных с классическими методами разработки продукции и её производства. Используя опыт этих компаний, Prometheus надеется ускорить процесс вывода на рынок новых изделий, поскольку этап создания прототипов удастся сократить благодаря использованию цифровых двойников и других современных технологий.

Иронизируя по поводу охоты за ценными кадрами в сфере ИИ, Безос отметил, что если ему придётся приготовить для кого-то из таких специалистов суп, чтобы переманить на свою сторону, он без колебаний это сделает, просто таких запросов пока не поступало. В этом контексте он ссылается на историю про Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который для ведения переговоров с ценными специалистами OpenAI в попытках их нанять якобы даже угощал их супом собственного приготовления. Безос считает, что освоение сферы производства является серьёзным вызовом, но он готов наделить инженеров по всему миру средствами, позволяющими лучше справляться с их работой и быстрее выводить на рынок новые продукты.

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Теги: amazon, джефф безос, ии, project prometheus
amazon, джефф безос, ии, project prometheus
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