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Аэротакси Vertical Aerospace впервые взлетело с пилотом на борту — это резко приблизило сертификацию

Британская компания Vertical Aerospace сообщила о начале испытательных полётов второй модели электролёта с вертикальным взлётом и посадкой. Пятиместная машина впервые поднялась в воздух с пилотом на борту. По результатам испытаний в конструкцию воздушного судна будут внесены последние изменения перед процедурой окончательного утверждения дизайна для выпуска предсерийной модели и подготовки к её массовому производству.

Источник изображения: Vertical Aerospace

Источник изображения: Vertical Aerospace

Полёт состоялся 5 июня 2026 года после получения нового разрешения на полёты от британского регулятора (CAA). Ещё раз уточним, что это не серийная машина, а последний полноразмерный прототип перед этапом Critical Design Review — утверждением конструкции, на основе которой затем должен собираться предсерийный аппарат.

Электролёт, или аэротакси Valo, как назвали модель в компании, представляет собой пилотируемый полностью электрический четырёхместный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой. Новый прототип должен пройти все ключевые режимы испытаний: зависание в воздухе, горизонтальный аэродинамический полёт и переходный режим между ними. По сути, компания нарастила парк летающих прототипов, чтобы быстрее проверять аэродинамику, системы управления, силовую установку и различные режимы полёта в реальных условиях.

Также в компании подтвердили, что планируется создать гибридную версию воздушного судна для полётов на гораздо большие дистанции. Именно эта вторая модель будет впоследствии модернизирована для гибридно-электрической конфигурации.

Отметим, что электролёты Vertical Aerospace — одни из наиболее ожидаемых на рынке низковысотной авиации. У Vertical Aerospace около 1500 предварительных заказов от клиентов на четырёх континентах, среди которых American Airlines, Avolon, Bristow, GOL и Japan Airlines. Этот факт не даёт спокойно спать конкурентам, что уже привело к судебным дрязгам.

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Теги: аэротакси, испытания, vertical aerospace
аэротакси, испытания, vertical aerospace
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