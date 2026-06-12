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Обновлённая Siri «на 100 %» откажется превращаться в ИИ-девушку пользователя

Apple готовится к запуску обновлённого помощника на базе искусственного интеллекта Siri AI. Ранние тесты показывают, что новая Siri знает, когда следует замолчать, и это сделано намеренно. В недавнем интервью для Mostly Human старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi) заявил, что Siri не будет вести себя подобострастно, как чат-боты от OpenAI, Google и др.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

«Как вы знаете, если пользоваться многими существующими чат-ботами, они в значительной степени ориентированы на вовлечение и на подобострастие, верно? Они вроде как хотят завлечь вас. Они могут побуждать вас рассказывать о себе, а затем использовать это как основу для установления связи», — рассказал Федериги.

В ходе интервью он заявил, что Apple сознательно пошла другим путём в развитии своего ИИ-помощника. «Apple намеренно выбрала другой подход для своего ИИ-бота. Мы смотрим на это совершенно иначе. Я имею ввиду, что Siri спроектирована иначе, она может сказать прямо: «Послушай, я здесь не для этого, верно? Я здесь, чтобы помочь тебе. Я могу помочь тебе с выполнением задач. Я могу помочь тебе узнать о мире». Но если вы попробуете вовлечь Siri в романтические отношения, Siri не пойдёт на это. Siri на 100 % не заинтересована в этом», — рассказал Федериги.

Помимо Федериги в интервью участвовал вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак (Greg Joswiak). Во время беседы топ-менеджеры Apple поговорили на разные темы, включая обеспечение конфиденциальности данных пользователей и новые функции для защиты детей.

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Теги: siri, apple, ии-помощник
siri, apple, ии-помощник
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