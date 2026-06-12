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Huawei анонсировала HarmonyOS 7 с повышенной производительностью и встроенным ИИ-агентом

На мероприятии Huawei Developer Conference (HDC) китайский электронный гигант официально представил HarmonyOS 7 — обновлённую версию ОС для смартфонов, планшетов, ПК, носимой электроники и устройств интернета вещей.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Одним из наиболее заметных нововведений стала пространственная персонализация — автоматическое преобразование изображений в сцены с 3D-эффектом и их вывод на дисплей, алгоритм работает в том числе на экране блокировки. Элементы пользовательского интерфейса, в том числе кнопки и ползунки поддерживают эффект погружения с подсветкой — он напоминает Apple Liquid Glass, только в исполнении Huawei это решение более интерактивно и интуитивно понятно.

Huawei HarmonyOS 7 получила встроенные функции агента с искусственным интеллектом. Встроенный помощник на основе генеративного ИИ позволяет создавать широкий спектр текстового контента, запрашивать информацию в режиме реального времени и выполнять задачи на уровне системы. Расширенная интеграция ИИ-помощника позволяет ему поддерживать больше команд в приложениях и выполнять запросы от имени пользователей.

В системе развёрнуты средства HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 с функцией Intent as a Service, что помогло повысить скорость выполнения задач ИИ более чем на 90 %. Общий прирост производительности по сравнению с HarmonyOS 6.1 составил более 15 % — это заметно при запуске приложений, в играх и потоковой передаче контента.

С сегодняшнего дня стартует тестирование бета-версии HarmonyOS 7 для разработчиков — её можно установить на модели Huawei Mate 80 Pro, Mate X7, Mate XT Master, Pura 90 Pro Max, Pura X, Pura X Collector’s Edition и nova 15 Pro. Первыми смартфонами Huawei с предустановленной HarmonyOS 7 станут модели серии Mate 90, которые ожидаются в сентябре.

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Теги: huawei, harmonyos, операционная система
huawei, harmonyos, операционная система
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