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Роборука Canadarm2 на МКС стала работать некорректно — в NASA решили её починить

Роботизированный манипулятор Canadarm2, который используется при захвате грузовых кораблей и выполнения некоторых работ по техническому обслуживанию Международной космической станции, будет выведен из строя на несколько недель для ремонта.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Агрегат Canadarm2, который в апреле отметил 25-летие службы на МКС, потребует выхода астронавтов в открытый космос для замены неисправной детали, которая заклинила во время плановых работ 27 мая, сообщили в NASA. Манипулятор находится в стабильном положении, но ожидает помощи от астронавтов, которые выйдут в открытый космос 30 июня. «Система показала повышенный ток в двигателе запястного сустава, и движение руки не производилось, как ожидалось», — рассказали в американском космическом агентстве. Консультации с Канадским космическим агентством (CSA), которое финансирует проект и обеспечивает его работу совместно с MDA Space, показали, что для замены повреждённого компонента потребуется выход в открытый космос. К счастью, запасной сустав уже находится на станции.

Манипулятор имеет модульную конструкцию — его сегменты могут заменяться в условиях открытого космоса, и в CSA заблаговременно обеспечили доставку необходимых запчастей на объект — по схожей схеме ремонт уже производился в 2017 году. В обозримом будущем NASA проведёт пресс-конференцию, на которой обсудит выход в открытый космос для ремонта оборудования и расскажет о том, кто будет выполнять задачу. Последняя стыковка с участием Canadarm2 осуществлялась в апреле — тогда на МКС прибыл корабль Northrop Grumman Cygnus XL. Первоначально манипулятор не предназначался для этих задач — он начал работу на станции в 2001 году, ещё задолго до появления коммерческих космических аппаратов, но в 2024 году совершил юбилейный 50-й захват, и он продолжает работать по сей день, хотя расчётный срок службы превышен уже на десять лет.

Помимо Canadarm2, на МКС действует ещё один канадский манипулятор — Dextre. Они управляются не только астронавтами, но и до 100 дней в году инженерами на Земле, осуществляя подъём оборудования, перемещение экспериментальных объектов и выполняя другие задачи, которые не требуют привлечения астронавтов. Первый Canadarm был запущен в космос ещё в 1981 году, а новый Canadarm3 предназначен для работы в рамках программы Artemis. В 2007 году Canadarm2 помог в ремонте солнечной батареи — тогда для этого астронавт NASA Скотт Парзински (Scott Parzaynski) выходил в открытый космос.

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Теги: мкс, канада, робот, манипулятор
мкс, канада, робот, манипулятор
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