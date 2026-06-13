SpaceX построит завод Gigasat для массового выпуска космических ИИ ЦОД

SpaceX намерена построить техасском городе Бастропе огромный производственный комплекс Gigasat площадью более 1 млн м², где будет налажен выпуск космических аппаратов, из которых будут формироваться группировки орбитальных центров обработки данных.

На площадке будут построены производственные линии для сборки солнечных батарей, печатных плат, электронных систем, коммуникационного оборудования и самих спутников. Здесь также будут размещаться испытательные полигоны, логистическая инфраструктура, складские помещения и зоны для разработки. В основу проекта лёг космический аппарат AI1, который компания намерена выпускать в больших количествах как космическую вычислительную платформу. Спутник будет иметь длину около 70 м, а солнечные батареи станут вырабатывать 250 Вт электроэнергии на 1 м². Аппарат также включает радиаторные конструкции, предназначенные для отвода тепла, выделяемого бортовыми вычислительными системами.

Сначала на площадке стартуют работы по производству солнечных батарей, затем планируется строительство основного здания для выпуска спутников. Значительный объём производства аппаратов в компании планируют наладить к концу 2027 года. Чтобы достичь порога в 1 ГВт вычислительной мощности на орбите, потребуется развернуть несколько тысяч спутников. В долгосрочной перспективе глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассчитывает увеличить объёмы производства до мощностей в десятки гигаватт. Как ожидается, комплекс Gigasat будет более чем в десять раз крупнее Starfactory — самого большого из существующих комплексов SpaceX по производству космических аппаратов.