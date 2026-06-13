ИИ-стартап Mistral AI ведёт переговоры о привлечении €3 млрд при оценке в €20 млрд

Французский ИИ-стартап Mistral AI сейчас ведёт предварительные переговоры о привлечении около €3 млрд ($3,5 млрд) инвестиций, в результате чего его рыночная стоимость составит около €20 млрд (около $23,15 млрд), что почти вдвое больше оценки в €11,7 млрд, полученной в рамках раунда финансирования серии C в сентябре прошлого года, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, переговоры находятся на ранней стадии, и условия могут измениться — если спрос будет высоким, оценка может даже вырасти.

В последнее время, когда ЕС дистанцируется от американских технологий, Mistral позиционирует себя в качестве отечественной «суверенной» альтернативы. Компания строит ЦОД недалеко от Парижа, управляет дата-центрами во Франции и Швеции, сотрудничает с французской армией и правительством Люксембурга, а также заключила соглашения с крупными европейскими промышленными компаниями, включая Airbus SE и BMW AG.

Также Mistral AI предлагает закрытые модели, адаптированные для таких задач, как программирование, клонирование и генерация голоса, а также оптическое распознавание символов. В частности, стартап представил для использования европейскими банками и другими учреждениями свою альтернативу Mythos от Anthropic — ИИ-модель, предназначенную для выявления уязвимостей в кибербезопасности, представляющих угрозу национальной безопасности.

Вместе с тем уровень инвестирования в Mistral AI несопоставим с финансированием её заокеанских конкурентов. По данным PitchBook, на сегодняшний день компания привлекла всего около $4 млрд, тогда как OpenAI привлекла $186 млрд, а Anthropic — $161,25 млрд. Рыночная стоимость OpenAI составляет $852 млрд, а Anthropic в прошлом месяце была оценена в $965 млрд; обе компании планируют выйти на биржу в этом году.

Крупнейшим инвестором Mistral AI является ASML Holding NV, инвестировавшая в неё €1,3 млрд и купившая 11 % акций французской компании в ходе прошлогоднего раунда финансирования. Также в число инвесторов Mistral AI входят французский государственный банк Bpifrance и американские венчурные фирмы Lightspeed Venture Partners, General Catalyst и Andreessen Horowitz.