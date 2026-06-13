Слухи: Intel выпустит в 2027 году антикризисные процессоры Raptor Lake Next — для LGA 1700 и DDR4

На прошедшей выставке Computex 2026 важнейшей связанной с Intel темой были чипы Nova Lake, однако ими планы компании не ограничиваются — по неофициальным данным, в первой половине 2027 года она планирует выпустить процессоры Raptor Lake Next. Это будет уже третье воплощение чипов данного семейства, дебютировавших в 13 поколении. Они будут продаваться параллельно с грядущими Nova Lake, которые Intel намерена представить в первые дни нового года на выставке CES 2027.

Точное название процессоров пока не приводится, но известно, что они обозначаются как Raptor Lake Next, и дебютируют они через несколько месяцев после выхода первых Nova Lake. По меньшей мере два производителя материнских плат подтвердили ресурсу Tom’s Hardware, что намерены увеличить производство материнских плат с памятью DDR4 на платформах AMD AM4 и Intel LGA 1700, потому что на DDR4 сейчас вырос спрос. Ситуацию с Raptor Lake Next они комментировать не стали.

Пока известно лишь название семейства и примерные сроки выхода этих процессоров в продажу — ещё в апреле ходили слухи о планах Intel на повторный выпуск процессоров Raptor Lake, а вице-президент Intel Роберт Халлок (Robert Hallock) пообещал, что Raptor Lake будут «доступны в изобилии» на рынке. Чипы Raptor Lake Refresh до сих пор считаются лучшими среди игровых моделей Intel, и даже новый Core Ultra 7 270K Plus уступает Core i9-14900K в играх.

О технических характеристиках говорить пока рано. Недавно Intel выпустила процессоры Bartlett Lake для встраиваемых и промышленных решений — у них только производительные P-ядра и сокет LGA 1700. У флагманского Core 9 273PQE до 12 P-ядер, то есть на четыре больше, чем у Core i9-14900K. Чипы Bartlett Lake аппаратно совместимы с платформами Raptor Lake, но не поддерживаются программно. При этом энтузиастам удалось заставить работать промышленные Bartlett Lake на потребительских материнских платах 600-й и 700-й серий. Само существование этой линейки подтверждает, что производитель ещё не отправил на пенсию процессоры Raptor Cove на базе Intel 7.

Нет даже гарантии, что это будет совершенно новая линейка процессоров. На фоне дефицита памяти AMD недавно вернулась к Ryzen 7 5800X3D, и для Intel было бы логично поступить так же. Но она может оформить инициативу как пополнение запасов на рынке и установление новых цен. И, конечно, планы могут измениться — если вдруг цены на память в ближайшие месяцы резко упадут, то смысла в этой инициативе больше не будет. Сам производитель от комментариев отказался.