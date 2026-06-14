NASA представило Pegasus — новый вездеход для покорения Луны

Национально управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стремится построить постоянное поселение в районе южного полюса Луны. Ожидается, что база будет занимать «сотни квадратных миль», поэтому мобильность является ключевым фактором для реализации проекта. На этой неделе NASA представило Pegasus — один из двух роверов, которые будут задействованы непосредственно на поверхности спутника нашей планеты для обеспечения мобильности.

Вездеход Pegasus от компании Lunar Outpost сможет перемещаться по поверхности Луны в трёх режимах: автономно, под управлением астронавта или посредством команд, получаемых с Земли. Соучредитель и генеральный директор Lunar Outpost Эй Джей Гемер (AJ Gemer) заявил, что Pegasus «позволит расширить радиус и продолжительность деятельности человека на лунной поверхности так, как это было невозможно во времена программы „Аполлон“». Достичь этого удастся, в том числе благодаря передовой системе терморегулирования, которая позволит вездеходу выдерживать резкие перепады температуры на Луне.

В прошлом месяце NASA выбрало кандидатов для реализации миссии High Achievability Mission, в рамках которой ведётся разработка лунных роверов. Для достижения поставленных целей агентство выделило $219 млн компании Astrolab на создание Crewed Lunar Rover, а Lunar Outpost получила $220 млн на создание Pegasus.

Для ускорения графика выполнения пилотируемых миссий, включающих посадку на Луну, обе компании должны построить упрощённые версии роверов. В связи с этим производство вездеходов должно завершиться быстрее и с меньшими затратами. В случае Lunar Outpost ровер Pegasus разрабатывается на основе более крупной модели Eagle. Пересмотр первоначального плана со стороны NASA вынудил компанию работать быстрее, чтобы успеть создать уменьшенную копию вездехода в установленные сроки.

«Когда NASA существенно изменило требования к роверам программы Lunar Terrain Vehicle и сжало сроки, наша команда сделала то, что умеет лучше всего. Это включало создание высокоточных цифровых двойников и мультифизических симуляций, создание двух полноразмерных прототипов Pegasus, а также проведение двух раундов тестирования с участием человека. Благодаря этому мы сумели уложиться в новые ограничения NASA по массе, габаритам и характеристикам, не выходя за пределы действующего графика. Создание любого транспортного средства для лунной поверхности — это сложнейшая инженерная задача, независимо от его размеров. Быстро двигаться вперёд нам позволило то, что мы начинали не с нуля», — рассказал Гемер.

В результате удалось создать вездеход, значительно превосходящий аналоги эпохи программы «Аполлон». По данным Lunar Outpost, роверы Pegasus и Eagle могут работать не менее года и способны преодолеть расстояние в 100 раз превышающее дистанцию, пройденную луноходами «Аполлон», которые за три миссии суммарно преодолели 90,4 км.

Ключевым аспектом требований NASA является устойчивость к суровым условиям на лунной поверхности. Это касается, в том числе, способности роверов передвигаться по покрытым льдом участкам, полностью находящимся в тени областям кратеров и др. Лунная программа нацелена на южный полюс Луны из-за обилия льда в этой части спутника, что важно для отработки технологий получения воды. Температура в постоянно затенённых областях кратеров может находиться на уровне −245 °C, тогда как температура на освещённой поверхности может достигать 120 °C. В связи с этим система терморегулирования Pegasus всегда будет функционировать автономно, даже если ровером управляет астронавт.

NASA требует от Lunar Outpost предоставить полностью готовый к полёту на Луну Pegasus к ноябрю 2027 года. При условии отсутствия каких-то сложностей доставить ровер на поверхность спутника сможет посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin.