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Первый складной iPhone будет коротким в сложенном состоянии, а в разложенном будет напоминать iPad mini

Стараниями ресурсов Bloomberg и 9to5Mac на прошлой неделе сформировался «портрет» первого складного смартфона Apple, который будет носить имя «iPhone Ultra», если верить слухам. Своей компоновкой устройство будет отличаться не только от всех iPhone, но и от большинства прочих складных смартфонов. По интерфейсу в разложенном состоянии iPhone Ultra будет повторять iPad.

Планшет iPad mini. Источник изображения: Apple

Планшет iPad mini. Источник изображения: Apple

Как отмечает Bloomberg, в раскрытом состоянии внутренний дисплей iPhone Ultra будет по своим габаритам и пропорциям напоминать iPad mini, поэтому и программный интерфейс iOS будет адаптирован к этим особенностям. Кроме того, впервые у iPhone появится возможность размещения на одном дисплее сразу двух приложений в активном состоянии. Внешний дисплей iPhone Ultra, который понадобится для работы в сложенном положении, по своим размерам будет уступать экранам современных iPhone — его высота будет меньше. На внешнем дисплее будет предусмотрено круглое отверстие для фронтальной камеры. Область уведомлений Dynamic Island сохранится, а вот поддержку Face ID реализовать не удастся из-за ограничений по толщине корпуса смартфона. Датчик дактилоскопического типа будет интегрирован в боковую клавишу на корпусе. На внешней панели смартфона найдётся место только для двух камер, способных снимать с разрешением 48 мегапикселей, причём одна из них будет оснащаться сверхширокоугольным объективом.

По замыслу Apple, именно необычные пропорции станут основным фактором продвижения iPhone Ultra на рынке. Пользователям такой формат будет интересен с точки зрения удобства просмотра видео. Разработчикам будет проще адаптировать свои приложения, поскольку iPhone Ultra в разложенном состоянии будет похож на iPad mini. Многие приложения в iOS получат возможность использования всплывающей панели у левой кромки экрана, что будет роднить интерфейс с iPad. При всём этом iPhone Ultra продолжит использовать стандартную iOS, а не предназначенную для планшетов iPadOS. Приложения для iPad складной смартфон Apple без адаптации тоже запускать не сможет.

Внешний дисплей iPhone Ultra, по слухам, будет иметь размер диагонали от 5,3 до 5,5 дюймов. Внутренний в разложенном состоянии обеспечит диагональ от 7,6 до 7,8 дюймов, что действительно сопоставимо с габаритами компактных планшетов. Дебютирующие в составе iPhone 18 Pro процессор A20 Pro и модем C2 должны найти применение и в складном iPhone Ultra. Устройство может обладать 12 Гбайт памяти LPDDR5. В начальной конфигурации за $1999 смартфон получит 256 Гбайт твердотельной памяти.

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