В Steam завирусились виртуальные прятки Meccha Chameleon, где можно буквально слиться с окружением

На небосклоне сервиса цифровой дистрибуции Steam зажглась новая звезда — виртуальная игра в прятки Meccha Chameleon от независимого японского разработчика под псевдонимом lemorion_1224.

Meccha Chameleon дебютировала 10 июня (232 рубля до 16 июня в российском сегменте Steam) эксклюзивно на ПК и мгновенно стала хитом среди блогеров и стримеров. Продажи не заставили себя долго ждать.

На следующий день lemorion_1224 объявил о достижении Meccha Chameleon отметки 200 тыс. проданных копий. Через несколько часов показатель превысил 300 тыс., ещё через день — полмиллиона, а накануне — миллион.

Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и коротким обращением разработчика: «[Meccha Chameleon] достигла миллиона проданных копий! Огромное спасибо, что играете!».

Матчи в Meccha Chameleon представляют собой аналог детской игры в прятки. Пользователи делятся на две команды — водящих и прячущихся. Участники первой пытаются отыскать представителей второй до истечения времени.

Ключевой особенностью Meccha Chameleon выступает возможность прячущихся буквально слиться с окружающим миром (прямо как хамелеон) — замаскировать себя под элемент интерьера или какой-либо другой объект.

У Meccha Chameleon в Steam почти 4 тыс. «в основном положительных» обзоров (рейтинг 78 %). Пользователи жалуются на плохую оптимизацию и нехватку важных функций — lemorion_1224 активно дорабатывает игру.