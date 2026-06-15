Российским разработчикам игр остро не хватает денег — господдержка «явно не соответствует» темпам развития рынка

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования экосистемы «Игропром» рассказала об одной из главных системных проблем разработчиков видеоигр в России — нехватке финансирования.

Согласно результатам исследования «Игропрома», более 70 % разработчиков видеоигр в России (от инди- до крупных студий) назвали поиск финансирования главной трудностью в развитии компании.

Запросы делятся на три направления: производство, маркетинг и решение проблем с получением денег в условиях санкций. Необходимость государственной поддержки отметили 28,7 % из опрошенных студий.

Кроме того, большинство (77,5 %) российских разработчиков признаёт, что им не хватает помощи в маркетинге и выходе на российский и международные рынки, а также «точек сборки» сообщества.

По мнению опрошенных «Ъ» участников рынка, государственный подход к развитию отечественного игропрома «явно не соответствует» темпам развития рынка: разработка игр требует «совершенно иных масштабов финансирования».

«Денег на рынке очень мало, и ситуация с привлечением финансирования критическая», — признался Дмитрий Карасёв, директор по продукту студии Foxhound, разрабатывающей раллийную гонку «Командиры бездорожья».

Эксперты также посетовали на отсутствие квалифицированной экспертизы для потенциальных инвесторов. Продажа цифровых товаров до сих пор воспринимается многими вкладчиками осторожно.