SteamOS научили работать с процессорами Intel и настольной видеокартой Arc B580

Компания Valve постепенно расширяет список портативных игровых приставок с поддержкой операционной системы SteamOS, добавляя совместимость с процессорами Intel. В последней бета-версии ОС появилась поддержка устройств MSI Claw, включая Claw A1M, Claw 7 AI+ A2VM, Claw 8 AI+ A2VM и Claw A8 BZ2EM. Однако тесты показывают, что программное обеспечение требует доработки, поскольку поддерживает не все специфичные функции приставок.

Видеоблогер ETA Prime протестировал SteamOS на приставке MSI Claw 8 AI+. Само устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) со встроенной графикой Arc 140V и 32 Гбайт ОЗУ. Большинство базовых функций действительно работает, включая режим сна, однако некоторые специфические для портативной консоли элементы управления всё ещё нуждаются в доработке. Одна из проблем, выявленных в ходе теста, связана с кнопкой меню слева, которая не открывала меню SteamOS. Для управления режимами энергопотребления приставки также требуется стороннее приложение Simple Decky TDP, позволяющее регулировать TDP в диапазоне 15, 17 и 30 Вт.

Производительность в нескольких играх оказалась приемлемой, но пока не достигает уровня Windows на том же оборудовании. Согласно тесту, Cyberpunk 2077 в разрешении 720p с предустановкой Steam Deck работает немного лучше, чем на Steam Deck OLED при мощности 15 Вт. При разрешении 1080p и мощности 30 Вт игра приближается к 60 FPS, но не достигает этого показателя. Spider-Man 2 также работает, хотя на этой конфигурации Intel под SteamOS отмечается нестабильная работа генерации кадров.

По данным некоторых пользователей, SteamOS теперь также может работать на дискретной графике Intel Arc, но пока неофициально. При этом процесс установки требует использования обходных путей. Пользователь SaperPL с Reddit смог загрузить SteamOS через основной канал на системе с видеокартой Arc B580, предварительно установив более старый образ восстановления для графики Radeon, а затем переключившись на карту Intel. По его словам, GameScope работает, однако производительность в протестированных играх оказалась ниже, чем в Windows, а также ниже типичных результатов для Arc B580, наблюдаемых в других тестах.

Пользователям необязательно ждать стабильных выпусков SteamOS для портативных устройств на базе Intel. Для них уже доступны Linux-дистрибутивы CachyOS и Bazzite с интерфейсом, похожим на SteamOS, которые поддерживают оборудование Intel.