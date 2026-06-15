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SteamOS научили работать с процессорами Intel и настольной видеокартой Arc B580

Компания Valve постепенно расширяет список портативных игровых приставок с поддержкой операционной системы SteamOS, добавляя совместимость с процессорами Intel. В последней бета-версии ОС появилась поддержка устройств MSI Claw, включая Claw A1M, Claw 7 AI+ A2VM, Claw 8 AI+ A2VM и Claw A8 BZ2EM. Однако тесты показывают, что программное обеспечение требует доработки, поскольку поддерживает не все специфичные функции приставок.

Источник изображений: ETA Prime / YouTube

Источник изображений: ETA Prime / YouTube

Видеоблогер ETA Prime протестировал SteamOS на приставке MSI Claw 8 AI+. Само устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) со встроенной графикой Arc 140V и 32 Гбайт ОЗУ. Большинство базовых функций действительно работает, включая режим сна, однако некоторые специфические для портативной консоли элементы управления всё ещё нуждаются в доработке. Одна из проблем, выявленных в ходе теста, связана с кнопкой меню слева, которая не открывала меню SteamOS. Для управления режимами энергопотребления приставки также требуется стороннее приложение Simple Decky TDP, позволяющее регулировать TDP в диапазоне 15, 17 и 30 Вт.

Производительность в нескольких играх оказалась приемлемой, но пока не достигает уровня Windows на том же оборудовании. Согласно тесту, Cyberpunk 2077 в разрешении 720p с предустановкой Steam Deck работает немного лучше, чем на Steam Deck OLED при мощности 15 Вт. При разрешении 1080p и мощности 30 Вт игра приближается к 60 FPS, но не достигает этого показателя. Spider-Man 2 также работает, хотя на этой конфигурации Intel под SteamOS отмечается нестабильная работа генерации кадров.

Источник изображений: SaperPL / Reddit

Источник изображений: SaperPL / Reddit

По данным некоторых пользователей, SteamOS теперь также может работать на дискретной графике Intel Arc, но пока неофициально. При этом процесс установки требует использования обходных путей. Пользователь SaperPL с Reddit смог загрузить SteamOS через основной канал на системе с видеокартой Arc B580, предварительно установив более старый образ восстановления для графики Radeon, а затем переключившись на карту Intel. По его словам, GameScope работает, однако производительность в протестированных играх оказалась ниже, чем в Windows, а также ниже типичных результатов для Arc B580, наблюдаемых в других тестах.

Пользователям необязательно ждать стабильных выпусков SteamOS для портативных устройств на базе Intel. Для них уже доступны Linux-дистрибутивы CachyOS и Bazzite с интерфейсом, похожим на SteamOS, которые поддерживают оборудование Intel.

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Теги: steamos, intel, портативная консоль
steamos, intel, портативная консоль
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