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Asus представила настольный компьютер с Nvidia GB300 и 748 Гбайт памяти по цене однушки в Москве

Компания Asus выпустила ExpertCenter Pro ET900N G3 — настольную систему искусственного интеллекта на базе платформы Nvidia DGX Station GB300. В составе ПК используется суперчип Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra. Система предназначена для локального обучения ИИ, инференса и выполнения задач агентного ИИ.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

В отличие от большинства ИИ-систем на базе оборудования для центров обработки данных, ExpertCenter Pro ET900N G3 выглядит как большой домашний компьютер. Сама Asus называет его настольным суперкомпьютером для ИИ, что означает, что он предназначен для развёртывания в офисе или лаборатории, а не для установки в серверную стойку.

Система оснащена 748 Гбайт когерентной памяти, распределённой между 72-ядерным процессором Arm Neoverse V2 Grace (496 Гбайт памяти LPDDR5X) и графическим процессором Blackwell Ultra (252 Гбайт памяти HBM3e). Пропускная способность памяти процессора составляет 396 Гбайт/с, а графического процессора — 7,1 Тбайт/с.

Asus заявляет о производительности системы до 20 Пфлопс в задачах ИИ. В ExpertCenter Pro ET900N G3 используется сетевая карта Nvidia ConnectX-8 SuperNIC и заявлена поддержка интерфейса Nvidia NVLink-C2C, который соединяет процессор и GPU.

В качестве операционной системы ExpertCenter Pro ET900N G3 использует Ubuntu с инструментами разработчика Nvidia AI. Однако Asus подтверждает, что в будущем планируется поддержка Windows для разработки ИИ и агентных сред на базе Windows.

ExpertCenter Pro ET900N G3 также поддерживает до четырёх твердотельных накопителей M.2 2280 NVMe. Для системы заявлены два слота PCIe 5.0 x4 с поддержкой RAID 1 и два слота PCIe 6.0 x4 для хранения обучающих данных. В составе также имеются три слота расширения PCIe: один PCIe 5.0 x16 и два PCIe 5.0 x8.

Источник изображения: Scan UK

Источник изображения: Scan UK

По данным британского ретейлера Scan UK, ExpertCenter Pro ET900N G3 стоит 117 599,99 фунта стерлингов, что эквивалентно примерно 11,5 млн рублей по нынешнему курсу.

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Теги: dgx station, asus, суперкомпьютер, десктоп, grace hopper, blackwell
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