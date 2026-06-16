«Буду смотреть в стену»: Великобритания закроет детям доступ в соцсети

В конце прошлого года Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к социальным сетям для подростков, и с тех пор перечень последователей этой идеи только расширяется. Великобритания, по словам премьер-министра Кира Стармера (Keir Starmer), со следующей весны введёт запрет на доступ к социальным сетям для пользователей, которые не достигли возраста 16 лет.

Как отмечает TechCrunch, несовершеннолетние пользователи в юрисдикции Соединённого Королевства не смогут на легальных основаниях взаимодействовать с ресурсами TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram✴, Facebook✴ и X. Формально являющиеся мессенджерами WhatsApp и Signal не вошли в перечень запрещаемых для молодёжи приложений. Взаимодействие с ИИ-сервисами тоже будет ограничено, чтобы пытающиеся создать себе «романтического компаньона» на базе ИИ пользователи были вынуждены доказывать, что им исполнилось 18 лет.

По словам британского премьер-министра, страна в этой сфере пойдёт дальше, чем все прочие государства. Помимо Австралии, свои ограничения на доступ подростков к социальным сетям ввели или собираются это сделать Канада, Франция и Дания. Как отмечается в пресс-релизе британского правительства, данные меры направлены на «возвращение власти в руки родителей» и предоставление подрастающему поколению того детства, которого оно заслуживает. Стармер отметил, что социальные сети делают детей несчастными, упрощают притеснения со стороны сверстников и могут навредить ментальному здоровью ребёнка. Вызывающие зависимость социальные сети отвлекают детей от физической активности и соблюдения режима, что очень важно для растущих организмов. По итогам общественных слушаний 83 % принявших участие в опросе британских родителей признали, что негативное влияние социальных сетей перевешивает их преимущества.

Сами подростки, конечно же, не одобряют запрет соцсетей. Один из британских школьников на вопрос журналистки, что он будет делать в освободившееся от соцсетей время сказал: «Буду смотреть в стену».