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Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian получила дату выхода, новый трейлер и демоверсию в Steam

Издательство 101XP и основанная экс-разработчиками The Life and Suffering of Sir Brante российская студия Schisma Games объявили дату выхода своей сюжетной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian.

Источник изображений: Schisma Games

Источник изображений: Schisma Games

Напомним, The Life and Suffering of Prince Jerian была представлена летом 2024 года и прошедшей весной успешно прошла через краудфандинговую кампанию на площадке Kickstarter. В январе разработка приближалась к завершению.

Как стало известно, The Life and Suffering of Prince Jerian поступит в продажу 20 июля 2026 года эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался новым сюжетным трейлером.

События The Life and Suffering of Prince Jerian развернутся параллельно истории господина Бранте, но в центре повествования теперь принц Джериан из рода Темпестов — наследник Блаженной Аркнийской империи.

Игрокам предстоит пройти путь от ребёнка до будущего императора: принимать множество непростых решений, развивать персонажа, создавать свою историю и вершить судьбу целой страны.

В рамках стартовавшего накануне фестиваля «Играм быть» на площадке Steam доступна демоверсия The Life and Suffering of Prince Jerian. Она включает первые две главы полного приключения.

Обещают более сложный и интересный игровой процесс, более чуткую реакцию мира на действия пользователя, возросшее качество иллюстраций, количество персонажей и сюжетных линий, а также поддержку русского языка.

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Теги: the life and suffering of prince jerian, schisma games, 101xp, ролевая игра
the life and suffering of prince jerian, schisma games, 101xp, ролевая игра
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