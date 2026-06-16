Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian получила дату выхода, новый трейлер и демоверсию в Steam

Издательство 101XP и основанная экс-разработчиками The Life and Suffering of Sir Brante российская студия Schisma Games объявили дату выхода своей сюжетной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian.

Напомним, The Life and Suffering of Prince Jerian была представлена летом 2024 года и прошедшей весной успешно прошла через краудфандинговую кампанию на площадке Kickstarter. В январе разработка приближалась к завершению.

Как стало известно, The Life and Suffering of Prince Jerian поступит в продажу 20 июля 2026 года эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался новым сюжетным трейлером.

События The Life and Suffering of Prince Jerian развернутся параллельно истории господина Бранте, но в центре повествования теперь принц Джериан из рода Темпестов — наследник Блаженной Аркнийской империи.

Игрокам предстоит пройти путь от ребёнка до будущего императора: принимать множество непростых решений, развивать персонажа, создавать свою историю и вершить судьбу целой страны.

В рамках стартовавшего накануне фестиваля «Играм быть» на площадке Steam доступна демоверсия The Life and Suffering of Prince Jerian. Она включает первые две главы полного приключения.

Обещают более сложный и интересный игровой процесс, более чуткую реакцию мира на действия пользователя, возросшее качество иллюстраций, количество персонажей и сюжетных линий, а также поддержку русского языка.